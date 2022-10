„Od prvního dne se cítím v Pardubicích skvěle. Kabina je mladá. Starší kluci jsou opravdu úžasní. Pomáhají nám. Nevytvořili si žádnou skupinku a fungují s námi. Partu máme parádní a věřím, že se to na hřišti ukáže,“ říká Vlček v rozhovoru pro Deník.

FORTUNA:LIGA – 12. kolo

AC Sparta Praha (3. místo, 20 bodů, 19:9) – FK Pardubice (16. místo, 6 bodů, 6:28).

Dnes 19:00, hřiště Letná

Spadla z vás po vydřené výhře nad Jabloncem huňatá deka? A jak se to projevuje? Usmíváte se na sebe více?

Vítězství už jsme potřebovali. Čekali jsme na něj sedm zápasů, a to je vážně dlouhá doba. Nálada ale nebyla nijak ponurá. Samozřejmě, že po vyhraném zápase je vždy lepší. Stále si uvědomujeme, v jaké se nacházíme situaci. Nejsme z nejhoršího venku. Je před námi spoustu práce.

Zažil jste někdy tak dlouhou sérii bez zisku bodu a jak vám osobně se s ní žilo? Babral jste se v tom?

Ještě jsem nic podobného ve své kariéře nezažil. Tato nová situace mi přinesla ohromné zkušenosti. A nejen mně, protože jsme tady všichni vesměs mladí. Bylo to náročnější na hlavu, ale pořád jsme si s klukama říkali, že se to musí jednou zlomit. No trvalo to trochu déle, než jsme si představovali… Teď se od výhry nad Jabloncem musíme odrazit.

Tahal jste si prohry domů, či je nechal zavřené v kabině?

Pochopitelně bych je rád nechával v kabině, ale nešlo to. Nechodil jsem domů úplně nadšený, ale hodně mi pomáhala žena. Jsem ji vděčný za to, jak umí být tolerantní. Snad se ta míra mé rozčarovanosti dala snést.

Momentálně dýchám pro Pardubice

Teď jedete na Spartu a ta vás může zase srazit tvrdě k zemi. Jak se tomu vyhnout a počítáte s eventualitou, že zas můžete utrpět debakl?

Na Spartu se připravujeme jako na každého soupeře. Ale určitě se nepřipravujeme na to, že si jedeme pro nářez. Jasně, uvědomujeme si, že Sparta je jiná liga, ale i o na má své slabé stránky. Pokusíme se je najít a využít jich.

Narážím na výprask ze Slavie, kde jste ale nemohl kvůli případné pokutě za porušení paktu o „neútočení“ nastoupit. Zdá se, že vaše absence byla citelná.

Nevím úplně, jestli bych něco ovlivnil jinak. Slavia v tu dobu byla v obrovské euforii. Dávala hodně gólů. Nás položilo vyloučení Robina Hranáče ještě před koncem poločasu. Slavia se dostala na koně a v početní výhodě byla ještě více dominantnější. Pochopitelně 0:7 vypadá blbě, ale je dobré zažít si i takové zápasy. Pak totiž víte, že už nikdy nechcete něco podobné dopustit.

Jste kmenovým hráčem Slavie, platí vás Pardubice? Jak hodně jste byl rozpolcený a kde jste utkání sledoval?

Byl jsem na stadionu a šel jsem za klukama do kabiny. Slavia je tým, odkud pocházím a stále jsem pod smlouvou. Momentálně jsem ale v Pardubicích a pro Pardubice dýchám. Byly to krušné chvilky na tribuně.

Kabinu jste si nespletl?

(směje se) Ne nespletl.

Když jsme se dotkli Slavie. Co říkáte na její výkony v letošní sezoně?

Hodně je trápí absence. Za ideálního stavu mají na každém postu tři, čtyři varianty. A když mají dvě z nich mimo hru, tak je to i pro takový klub těžké. Kolikrát trenér nemůže nic dělat ze sestavou, protože má zraněné hráče. Myslím si, že je to chvilkový výpadek výkonnosti. Slavia zase půjde nahoru a bude své soupeře válcovat jako v předešlých sezonách.

Novinka roku: Efektivní Pardubice! Východočechům stačily pouhé dvě střely

Hoří často v obraně, neměl jste zajímavý telefonát: vrať se?

Soustředím se na sebe, soustředím se na Pardubice. Abychom se zvedli, abychom hráli dobře. Samozřejmě mým snem dostat se v budoucnu do základní sestavy Slavie. Jsem v klubu odmalička a hrozně si vážím možnosti být jeho hráčem. Ještě žádná taková nabídka nepřišla. Byl bych za ni velice rád. Opakuji, teď jsou mojí prioritou Pardubice.

Hráči na hostování vesměs považují Pardubice jen za přestupní stanici. Kde se vidíte v budoucnosti?

Mám ty nejvyšší cíle. Nyní je pro mě důležité, abych hrál stabilně první ligu. To se mi daří a Pardubicím jsem strašně vděčný, že mi daly takovou šanci. Snažím se pro ně odvádět na hřišti maximum. Uvidíme, jak se vyvine situace a co mi současné angažmá přinese.

Jak zatím hodnotíte svou štaci na východě Čech?

Jsem hrozně šťastný, že mám takovou minutáž. Pochopitelně nevypadá hezky, že máme jen šest bodů po jedenácti kolech, nicméně ve spoustě zápasů jsme nehráli druhé housle. Akorát se k nám štěstí nepřiklánělo. Věřil jsem, že se to jednou zlomí a doufám, že to takto bude pokračovat dál.

Důležitá je také pospolitost kolektivu. Jak na vás působí ten pardubický?

Abych pravdu řekl, tak jsem fakt nadšený. Od prvního dne se cítím v Pardubicích skvěle. Kabina je mladá. Starší kluci jsou opravdu úžasní. Pomáhají nám. Nevytvořili si žádnou skupinku a fungují s námi. Partu máme parádní a věřím, že se to na hřišti ukáže.

Slavia skvělou průpravou na výlety

Nastupoval jste také ve druhé lize. Jaký spatřujete rozdíl mezi oběma soutěžemi?

První liga je hodně těžká. Nicméně druhá liga je v soubojovosti a získávání místa ještě náročnější. Jsem strašně rád, že mi dala Jihlava možnost vyzkoušet si druhou ligu. Vyhrát se, abych se mohl posunout. V lize je spousta klubů, které hraji fantastický fotbal. Je to tady rychlejší. Každá soutěž má něco.

Co vám činí největší potíže?

(vypálí) Chybí mi zkušenosti. Když na nás nalezou útočníci, kteří mají v lize nebo Evropě něco odkopáno, tak je to škola fotbalu. Vědí, kam si dát tělo, jak nastavit nohu. Musím nabrat zkušenosti a zlepšit poziční hru.

Nemáte při soubojích s urostlými útočníky problémy?

Mám zase jiné výhody. Jsem celkem rychlý. S Robinem Hranáčem jsme si ve stoperské dvojici hodně sedli. Navzájem se doplňujeme, klape nám to i lidsky. Každý máme něco, snažíme se máknout jeden za druhého.

V osobě trenéra Kováče můžete mít toho nejlepšího rádce. Nastupoval totiž na vašem postu v zahraničních klubech i reprezentaci. Co vám tedy radí?

Musím říct, že jsem z něho hodně nadšený. Od prvního dne, co do Pardubic přišel, tak se mě snaží povzbuzovat. Všechny kluky chtěl zvednout, abychom si fotbalové věřili. Vážím si rad, které mi dává. Spoustu si toho prošel, ví, co a jak. Pokouším se všemi jeho pokyny řídit a přenášet je na hřiště.

Podle vzoru moderních obránců se nebojíte zaútočit. Asi díky průpravě ze Slavie.

V mladších kategoriích po nás vyžadovali, aby úkolem obránce nebylo jen zabránit gólu. Chtěli, abychom podporovali útok a nebáli se zakončit. Slavia byla skvělá průprava, abych mohl podobné výlety uskutečňovat.

Sychru prohry bytostně štvou. Po zápase s nikým nemluví, ani nechce nic slyšet

Jenže v týmu, který se potácí u dna tabulky, je funkce beka zodpovědnější. Nedostal jste zákaz vyjíždět?

Zákaz jsem určitě nedostal. Spíše musím vždy vyhodnotit situaci na hřišti. Když hrajeme o záchranu, tak nemůže každý bezhlavě útočit a dělat si na trávníku, co chce. Takže se opravdu více soustředím, abychom hráli dobře vzadu. Nicméně v každém utkání se naskytne příležitost, kdy lze vyjet a pomoct klukům do ofenzivy.

Své ofenzivní choutky jste realizoval už ve třetím ligovém zápase v kariéře. Na beka super bilance, vždyť útočník kolikrát čeká třeba dvacet utkání. Co vy na to?

Za gól proti Liberci jsem byl hrozně šťastný. Ocitl jsem se v obrovské euforii, protože to byl vítězný gól, který vedl ke našim prvním třem bodům. Takže z toho jsem měl ještě větší radost. Upřímně nečekal jsem, že to přijde takto brzo.

A ta premiérová trefa se bude lépe pamatovat, když byla vítězná, viďte?

Přesně tak. Důležité ale bylo vítězství, a to že jsem ten gól vstřelil já, byla jen třešnička na dortu.

V minulém kole se stala nevídaná věc. Pardubická obrana poprvé udržela útočící hráče soupeře na uzdě. Teklo pivo při návratu v autobuse proudem?

(smích) V naší situaci bylo a stále je potřeba udržet nulu vzadu. A klukům vepředu jsme věřili, že nějaký gól dají. Nejsme v nejrůžovější situaci, takže jsme byli za čisté konto strašné rádi. Chtěli bychom na to dnes navázat.

Vítání manželkou a dcerkou

Při vší úctě k Jablonci Sparta je jiný šálek kávy. Tam na nulu hrát nemůžete, protože dá gól každému. A pak je varovný prst ze Slavie. Takže co na ni vymyslet?

Budeme se snažit předvádět tu naši hru. Samozřejmě víme, že Sparta disponuje obrovskou kvalitou. Hlavně směrem dopředu. Vytváří si spoustu šancí. Je důležité, abychom měli trochu štěstí. Nejedeme tam bránit okolo naší šestnáctky. Budeme hrát aktivně. Věřím, že jsme schopni tam něco urvat.

Proti Jablonci jste měli při dvou střelách padesátiprocentní úspěšnost. Na Letné by to chtělo asi proměnit tu jednu… Co myslíte?

(pousměje se) Jedem tam s nějakým plánem. Uvidíme, k čemu nás Sparta pustí.

Máte jako slávista maximálně vyšroubovanou motivaci proti Spartě, nebo je to něco jiného?

Odmalička jsem slávista, ale teď hraji v Pardubicích. Motivace je pro každý zápas stejná – sbírat body. Trochu tam ta rivalita zůstává, ale pro mě je důležité bodovat.

Budete jako kmenový slávista motivovat kolegy proti historicky nenáviděnému soupeři nějakým všimným?

Možná podle toho, jak utkání dopadne (mrkne).

Co říkáte na dosavadní výkony pražské Sparty?

Jsou trochu nahoru – dolů. Měli nějakou sérii remíz. Jejich fanoušci nebyli úplně nadšení. Bavili jsme se na srazu nároďáku s klukama se Sparty a nebyli na tom úplně nejlíp. Na druhou stranu furt je to Sparta. Teď vyhrála v Brně a fanoušci ji poženou. Jedná se o strašně silný tým. Uvidíme, v jakém budou rozpoložení. Mají nového trenéra a jeho práce se začíná projevovat. Podle mě se Sparta zvedá.

Staronováček Hranáč se vyhranil hned na začátku. Pardubice měl na prvním místě

Z dosavadních domácích výkonů Sparty lze vyčíst, že by mohla být na svém svatostánku zranitelnější. Nevede tudy cesta k úspěchu?

Stačí, když se ji dvacet minut na začátku nedaří a fanoušci znervózní. Začnou pískat, což nikdy není příjemné. Bude záležet na tom, jak se zápas vyvine. Jestli je budou fanoušci hnát celý zápas, nebo se objeví pasáž, kdy jim moc nepomůžou.

Zatímco ve fotbalovém životě hostujete v Pardubicích, tak v osobním už jste přestoupil natvrdo do svazku manželského. Jak to všechno stíháte?

Žena mi pomáhá po fotbalové i psychické stránce. Když jsem potřeboval, tak se přestěhovala do Jihlavy, nyní do Pardubic. Věděl jsem, že ona je přesně to, co potřebuji. Cítím se s ní hrozně dobře. Rozhodli jsme se i pro miminko. Pro mě je snem mít takto mladý rodinu. Už se těším na to, až přijdu domů a budou mě vítat manželka s dcerou. To budu vědět, že si odpočinu. A naberu síly, abych mohl na hřišti předvádět, co ve mně je.

Slovo dcera vám uklouzlo, nebo už víte pohlaví děťátka?

Nechali jsme si to říct. Bude to holčička. Jméno máme také už vybrané, ale zatím ho neprozradím.

Většina žen odsouvá prvního potomka na věk třicet plus. Kolik je té vaší a jak se vám ni podařilo přemluvit?

Je o něco starší. Oba jsme cítili, že to tak je správné. Nějaké přemlouvání nebylo nutné. Nebylo na co čekat…

Na rodičovském hřišti jste zahájil ofenzivně. Kolik plánujete dětí?

Dvě, tři, uvidíme (úsměv).