Pro kouče Miroslava Koubka a jeho suitu opravdu nebylo lehké poskládat sestavu. Především v srdci zálohy nastal problém: Chyběl mozek Jakub Rada i bojovník Petr Kodeš. Scházel také kreativní Jiří Kateřiňák. Do hry musel většinou střídající Dominik Soukeník a do středu se posunul Otto Urma, jinak klasický krajní hráč.

Mírně překvapivé bylo i nasazení Erika Prekopa. Ten na hrotu útoku tentokrát nahradil Daniela Vašulína.

V prvním poločase to neměl jednoduché. Hradec se spíše bránil, míč se k němu dostával velmi sporadicky. Bůhvíjaký fotbal se však nehrál ani z jedné strany. Byl to spíše boj, mraky faulů, minimum střel nad bránu. Mezi tyče vlastně letěly jen dvě. Ostravský Filip Kaloč pálil nepříliš tvrdě, Vilém Fendrich neměl problém.

To Hradec se mohl - a měl - dostat do vedení. Ve 43. minutě poslal Pavel Dvořák do samostatného úniku Adama Vlkanovu. Kapitán zvolil střelu na přední tyč, záložník Baníku Kaloč však míč zblokoval na tyč. To byla škoda!

Druhá půle byla rušnější i zajímavější. A to především díky gólům. Do vedení šli Hradečtí: Filip Kubala dokončil akci, již začal centrem Prekop, po němž míč vrátil před bránu hlavou Vlkanova, jenž ukázal, že zlaté číslo na dresu, které nosí jako ligový mistr přihrávek, má správného držitele.

Kubala byl při gólu na hřišti pouhých pět minut. A také výkonem v dalších momentech ukázal, že kouč Koubek udělal jeho střídáním dobrý tah.

Votrokům vydrželo vedení jen osm minut, poté Nemanja Kuzmanovič skvěle zakončil po drzé kličce. Míč poslal do horního rohu, Fendrich opravdu neměl nárok zasáhnout. Od gólu měla Ostrava převahu, Hradec přesto remízu udržel.

Je to dobrý bod.