Na stadionu v Mladé Boleslavi se z výhry radovali "domácí" Votroci. "Dali jsem si interní cíl v podobě tří výher za sebou, což jsme splnili. Jsme všichni nadšení, že jsme to zvládli. Vstřelili jsme poprvé v sezoně dva góly, o to je radost větší," uvedl hradecký útočník Daniel Vašulín.

Ten prostřelil brankáře Markoviče už v 59. minutě, ale gól po zásahu VARu neplatil. "V dnešním fotbale je předčasné se radovat dopředu, dokud to neodsouhlasí video. Byl tam asi ofsajd, někdo říkal, že minimální. Je to škoda, člověk to oslaví a tři minuty čeká na verdikt," dodal Vašulín.

Po výhře v derby má Hradec na kontě už dvanáct bodů. "Nic jsme ještě nedokázali. Máme dost bodů, ale je to začátek soutěže. Až něco bude jistého, tak můžeme něco oslavit," dodal útočník.

Pardubičtí měli šanci na vyrovnání především na konci první půle, ale sérii rohů nezužitkovali. "Musím sportovně uznat, že Hradec vyhrál zaslouženě. Měl víc brankových příležitostí. My jsme si nevytvořili pořádné střely za celý zápas," poznamenal pardubický útočník Pavel Černý, který se dostal na hřiště v 69. minutě utkání.

Oba góly inkasovaly Pardubice po rohových kopech. "Mrzí mě, že jsme dostali obě branky ze standardních situací, na které jsme se připravovali. Hradec měl hlavně v první půli obrovskou kvalitu, my jsme se s tím nedokázali vyrovnat," doplnil Černý.