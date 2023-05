Hradečtí fotbalisté vstoupí v neděli od 15 hodin do finálového boje o konečné sedmé místo ve FORTUNA:LIZE. V úvodním duelu vyzvou v mladoboleslavském azylu liberecký Slovan. Odveta je na programu ve městě pod Ještědem v pátek.

FORTUNA:LIGA, nadstavba o 7. až 10. místo, finále, 1. zápas: FC Hradec Králové - FK Slovan Liberec, neděle 15.00. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Severočeši jsou v letošní sezoně noční můrou Votroků, když je v obou vzájemných duelech dokázali porazit. Naposledy to bylo na konci dubna v Mladé Boleslavi, kde svěřenci trenéra Kozla vyhráli 2:1.

„Za dva roky v lize jsme je neporazili. Tuhle šňůru chceme ukončit a prostřední skupinu vyhrát,“ říká odhodlaně hradecký kouč Stanislav Hejkal.

Koubek: Že se v nadstavbě o nic nehraje? My chceme vyhrávat pořád

Liberec v semifinále nadstavby vyřadil po domácí kanonádě České Budějovice. Východočeši přešli přes Mladou Boleslav, když rozhodli v odvetě, kterou vyhráli 2:0. „Myslím, že jsme utkání zvládli velice dobře především po taktické stránce. Udělali jsme menší změnu v systému, kdy jsme zvolili hru na čtyři obránce. Po zranění Pavla Dvořáka jsme poslali na hřiště dalšího útočníka. Věřím, že jsme díky tomu byli dopředu velice nebezpeční,“ vrátil se o týden zpět Hejkal.

Proti silnému Liberci je však čeká ještě mnohem těžší práce. „V lize jsou týmy, se kterými se nám daří víca pak jiné, se kterými je to horší. Teď je ale jasné, že už se není na co šetřit, musíme na ně vletět a tuhle sérii přerušit. Je to pro nás další velká výzva,“ uvedl útočník Hradce Filip Kubala.

Tým, který dokáže v dvojutkání zvítězit, obsadí konečné sedmé místo, vybojuje si milionovou prémii a v příštím roce bude nasazen do 3. kola MOL Cupu. Povede se to Hradci a naváže na loňské šesté místo?