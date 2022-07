„Musíme zlepšit útočnou fázi. V těch přechodech nám to tam občas vázlo. Mohli jsme mít mnohem více šancí, kdyby se nám to povedlo dostat o jednu řadu výš, ale je to příprava, do které jsme šli po náročném týdnu, takže si myslím, že jsme odehráli, co jsme chtěli,“ řekl hradecký kapitán Adam Vlkanova. A vyzdvihl krásný hořický areál, kde se zápas hrál a cestu si do něj našly čtyři stovky 400 diváků. „Trávník je skvělý, i v lize by za něj byli rádi. Je naprosto úžasné, že v malém městečku je takové hřiště,“ dodal.

FC Hradec Králové – FK Varnsdorf 3:1 (1:0).

Branky: 38. Rada z pen., 58. Čech, 89. Rybička – 49. Dordič z pen. Hradec Králové – I. poločas: Vízek – Harazim, Kodeš, Kutík, Gabriel, Rada, Smrž, Hájek, Prekop, Vašulín, Vlkanova. II. poločas: Bajza – Klíma, Kosař, Čech, Jurčenko, Doležal, Kučera, Novotný, Rybička, Firbacher, Kubala.

Zdroj: Youtube