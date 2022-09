„Je to super pocit. Určitě to ze mě trochu spadlo. Ať chcete nebo ne, tak to v hlavě máte před každým zápasem. Říkáte si, že už to trvá dlouho, každý vám to navíc připomíná. Jsem rád, že to konečně vyšlo a třeba se ještě někdy trefím,“ usmíval se Kodeš.