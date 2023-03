JINÝ SPÁD

Slovenský brankář hned vzápětí neodhadl dlouhý míč, před vápnem fauloval Polidara a předčasně se pakoval do sprch. Východočeši v tu chvíli vedli 1:0, jenže ze standardky se krásně trefil Chramosta, hosté dokázali přesilovku potrestat a vyhráli vysoko 4:1.

„Myslím si, že kdybychom nedostali červenou kartu, tak ten zápas nikdy neprohrajeme. Bohužel mým vyloučením zápas nabral úplně jiný spád a Jablonec od toho momentu na hřišti vládl. Kabině se za to omlouvám a prohru beru na sebe,“ smutnil Bajza. Jednatřicetiletý rodák ze Žiliny přitom zažíval vydařený vstup do jara. Zatímco na podzim byl až třetím gólmanem, v posledních týdnech dostal od trenérů důvěru a chytal od začátku třetí ligový duel v řadě. „Dostal jsem se do formy, cítil jsem se dobře. Myslím, že jsem mužstvo i v těch zápasech, které jsem chytal, podržel a takovou blbostí se sám zastavím. Teď budu jeden nebo dva zápasy stát a pak se uvidí, jak se trenér rozhodne,“ řekl Bajza.

Divočina! Bajza chytil penaltu, pak viděl červenou a Hradec oslabení nezvládl

Ano, obrovská chyba ovlivnila zápas, ale i tak Hradec početní oslabení nezvládl. Problémem bylo, že přišel rychlý druhý gól, kdy se k dorážce prodral Šulc. Poté už svěřenci trenéra Miroslava Koubka museli otevřít hru a Jablonec potvrdil dobrou jarní formu. Hra do otevřené obrany mu sedla.

„Zbytek utkání jsem sledoval z kabiny. I když máte o jednoho hráče v poli méně, vždycky se to dá uhrát. Bohužel jsme se naprosto zlomili a mohli jsme dostat o mnoho více gólů. Měli jsme hrát víc kompaktněji a ne hru tolik otevírat, protože jsme věděli, že Jablonec je do otevřené obrany nepříjemný,“ doplnil Bajza. Další komplikace pro Hradec přišla v nastaveném čase, kdy byl po druhé žluté vyloučen stoper Michal Leibl a týmu bude i on chybět v důležitém sobotním mači ve Zlíně.