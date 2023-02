Směr Slezsko. Nová výzva pro Rybičku, o větší vytížení zabojuje v Opavě

Na podzim střídal v sedmi ligových duelech. Celý zápas odehrál pouze v poháru proti Čáslavi, kterou sestřelil čtyřmi brankami. V zimní přípravě pak naskočil na poločas do zápasu se Slavií, pár dalších minut přidal na soustředění v Turecku proti Legnici. S takovým zápasovým vytížením v dresu Hradce Králové rozhodně útočník Petr Rybička nemohl být spokojený a i proto po dohodě s vedením východočeského klubu odchází do druhé ligy na hostování do konce letošního ročníku, když si ho vyhlédla Opava.

Petr Rybička se z Hradce Králové stěhuje na hostování do druholigové Opavy. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz