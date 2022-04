Fakta – branky: 13. Vašulín z pen., 34. Kubala, 35. Kučera, 58. Vlkanova – 19. Jurásek, 40. Fila, 73. Kúdela. Rozhodčí: Szikszay – Mokrusch, Vodrážka – Franěk (video). ŽK: Kučera, Leibl – Hovorka, Talovierov. Diváci: 2907. Hradec Králové: Vízek – Klíma, Král, Leibl – Mejdr, Kučera, Kodeš, Novotný – Vlkanova (83. Rada) – Kubala (90. Prekop), Vašulín (77. Soukeník). Trenér: Koubek. Slavia Praha: Kolář – Bah, Hovorka (72. Kúdela), Kačaraba, Jurásek (84. Talovierov) – Holeš, Provod (59. Sor) – Schranz (46. Traöre), Lingr, Olayinka (59. Plavšič) – Fila. Trenér: Trpišovský.

Hradec byl za nebojácný vstup do utkání brzy odměněn. Ve 13. minutě Vlkanova pálil z dobré pozice, jeho střelu sice zablokoval Hovorka, jenže zasáhl rukou, což odhalil VAR a Votroci měli výhodu penalty. Tu nekompromisně proměnil Vašulín.

Odpověď Slavie přišla velmi záhy. Olayinka přesným pasem našel Juráska, který z voleje vyrovnal. Kdo si však myslel, že hosté začnou v utkání dominovat, ten se mýlil. Východočechy totiž znovu do vedení poslal ve 34. minutě Kubala, jenž využil přesné průnikové přihrávky od Kučery. Hned po rozehrávce se domácí zmocnili míče, tentokrát se Kučera pasoval do role střelce a parádním obstřelem překonal Koláře potřetí. S hlavním aspirantem na titul to vypadalo špatně, ale rozhodně nepanikařil. Už o pět minut později si přesný centr na zadní tyči našel Fila a snížil na 2:3.

Pražané se ve druhém poločase dostali do tlaku, ale z rychlého brejku znovu udeřili domácí, když se prosadil Vlkanova. Na 3:4 snížil necelých dvacet minut před konce krásnou střelou střídající Kúdela. Další gól hosté však nepřidali a Votroci se postarali o prvotřídní senzaci.

„Byl to skvělý zápas se špatným výsledkem pro nás. Domácí předvedli velkou sílu dopředu, my jsme pořád dotahovali. Zápas jsme si udělali hrozně těžký, i přesto, že jsme dali tři góly a měli spoustu dalších šancí. Hradec nás k chybám donutil výbornými individuálními výkony v útočných řadách," vysekl i přes prohru poklonu domácím hráčům trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský.

Naopak z největšího vítězství v letošní sezoně se mohl radovat hlavní kouč domácích Miroslav Koubek: „Je to pro nás krásné vítězství. My jsme nechtěli ve skupině o titul dělat nějaká ořezávatka, proto jsem rád, že jsme dokázali vyhrát. Ale ještě více mě těší předvedený výkon. Mužstvo ukázalo obrovský potenciál."