„Pulkrab ve Spartě nebyl útočník číslo jedna. Když tam skočil, tak byl ale nebezpečný a góly dával. Byl to dobrý žolík. Doufám, že Sparta bude mít dobrou náhradu a dobré hráče do útoku, aby dávali góly. Jak ti, co budou hrát v základu, tak žolíci, kteří jsou schopní zápas rozhodnout, když se nedaří,“ říká pro Deník Tomáš Jun, který se Spartou získal pět mistrovských titulů.

Smlouva na dva roky? Šilhavý vzkázal: Čekání bylo dlouhé, ale nechci utíkat

Pulkrab se vinou drobných zranění musel rozehrávat na hostováních v Liberci a Bohemians, v obou případech ale exceloval, a Sparta si to tak stáhla zpět do svého týmu. Pak ale přišel tradiční problém, perspektivní útočník nedostával šanci v základu a na svoji šanci čekal jako náhradník. I tak ale Pulkrab často svým nasazením ke konci zápasu pozvedl a přispěl řadou branek.

„Je logické, že Pulkrab není spokojený s vytížením a tím, kolik toho odehraje. Pokud mu Slavia dala nabídku, tak je to jedna z možností. Slavia nabízí větší zápasové vytížení, hraje poháry a vede tamtudy i cesta do zahraničí. Je logické, že hráči raději volí Slavii, pokud mají nabídky,“ uvědomuje si Jun.

Šenkeřík nevidí v přestupu problém

Na trase Sparta – Slavia je v posledních letech krušno. Přes Josefa Hušbauera, Nicolae Stancia či Srdjana Plavšiče. Paradoxně se ale dá říct, že se posily z klubu největšího rivala sešívaným vždycky zatím vydařily. „Už v minulosti jsme byli svědky toho, že se to děje. V dobách, kdy jsem hrál já, to udělala Sparta, když přivedla ze Slavie Ericha Brabce. On tam měl ale mezistanici. Slavia se teď takových tahů nebojí. Pokud to hráče táhne do dresu rivala, musí to zvládnout hlavou. Děje se to všude po Evropě. Já bych v tom neviděl nějaký extra problém,“ říká pro Deník Zdeněk Šenkeřík, jenž ve Slavii získal dva tituly a zahrál si s ní Ligu mistrů.

Šilhavý má důvěru. Fousek bude jednat s koučem reprezentace o nové smlouvě

Pro bývalého útočníka je dobrým signálem i to, že je svým herním projevem velmi podobný střelci JanU Kuchtovi, jenž Slavii před nedávnem opustil. „Slavia v něm asi trochu vidí Kuchtu. Nemají tam momentálně pracovitého a zároveň gólového útočníka. Koukají do budoucnosti, mají zažitý systém s určitou typologií hráčů, takže se zabezpečují na další sezony,“ dodává Šenkeřík.

I ze slov expertů vyplývá, že by přestup Pulkraba dával smysl.