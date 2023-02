Branky a nahrávky: 7. Janošek (Kostka), 69. Krobot - 90 (+4). Kovinič. Rozhodčí: Szikszay – Ratajová, Volf. Žluté karty: Chlumecký, Helešic – R. Hrubý, Cedidla, Vukadinović. Diváci: 4130. FK Pardubice: Nita – Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Vacek – Helešic (70. Sychra), Hlavatý (87. S. Šimek), Janošek (77. Darmovzal), Pikul (46. Lima) – Černý (46. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč. FC Trinity Zlín: Rakovan – Cedidla, Simerský, V. Procházka, Fantiš – Hlinka (84. Silný), R. Hrubý – Fillo (55. Vukadinović), Janetzký (55. Tkáč), Čanturišvili – Balaj (72. Kovinić). Trenér: Pavel Vrba.

Utkání začalo svižně. Ve třetí minutě se prokombinovali před bránu hosté, ale finální střelu domácí obrana zablokovala. Pardubická odpověď byla zdrcující. Janošek si navedl míč a když před ním hráč soupeře ustupoval, tak vypustil jedovku. A míč se zastavil až o síť. O rychlé vyrovnání se snažil z úhlu Simerský, ovšem Nita si prostor u tyče pohlídal. Na konci první čtvrthodiny odcentroval z křídla Černý, Janošek však nedostal míč na volej a tak ho ještě přiťukl Helelešicovi. Ten správný okamžik na střelu prováhal.

Ve 23. minutě rozehrál Janošek roh přihrávkou na Černého, ten našel volného Hlavatého, jehož technickou střelu vytěsnil hostující bek na další rohový kop. Ve druhé polovině prvního poločasu převzal Zlín iniciativu. Také proto, že domácí neudrželi míč na svých kopačkách a jejich akce byly vedeny spíše naslepo. Největší šanci, střelu zpoza vápna Hrubý napálil pouze do vracejícího se Janoška.

Druhou půli zahájili pardubičtí nahoře v duchu hesla: Nejlepší obrana je útok. V 53. minutě se po ofenzivních choutkách odrazil míč ke střídajícímu Krobotovi, který pálil nad. O dvě minuty později zahrozili také Ševci. Po centru do šestnáctky hlavičkoval volný Belej, ale ke smůle svého týmu trefil spoluhráče Tchanturishviliho. Po hodině hry napřáhl z pětadvaceti metrů Kostka a Rakovan se proletěl vzduchem. Těsně nad.

V 65. minutě Kostka čechral míč před gólmana a Krobota důrazně zastavila zlínská obrana. Pardubický bojovník se zdravě naštval a v 69. minutě dorážel do sítě střelu Hranáče, který před tím orazítkoval tyč. Ihned po rozehrání ve středovém kruhu podnikli útok Jihomoravané, Hlinka napálil míč těsně vedle tyče. V 83. minutě objevil Hlavatý nabíhajícího Sychru, kterého tvrdě zastavil Rakovan. Pardubický mladík byl při chuti a při dalším brejku do otevřené zlínské obrany obstřelil brankáře, ovšem jeho filigránská střela skončila na tyči. Hosté vykřesali plamínek naděje ve čtvrté minutě šestiminutového nastavení. Po zmatcích v pardubické obraně se odrazil míč ke Koviničovi, který ho napálil do sítě. Zlín soupeře mačkal jako citron, ale ani jeden ze tří rohů už nezužitkoval.

„Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme toto nesmírně důležité utkání zvládli. Nějakých patnáct minut po rychlém gólu jsme zbytečně zalezli a stejně jako v Boleslavi jsme vypadli z tempa. Vyprodukovali jsme hodně ztrát a Zlín pustili k plno střelám. V poločase jsme udělali nějaké změny, protože jsme nechtěli dál čekat na smrt. Hra se zlepšila ale nedařilo se nám držet míč na kopačkách. Bylo to způsobené i nervozitou. Druhý gól nás uklidnil, v závěru se však projevila nezkušenost týmu. Hráli jsme už lepší zápasy, kluci to ale zvládli celkově fantasticky,“ pochvaloval si trenér Radoslav Kováč.