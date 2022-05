Na Slovácku jste v posledním kole prohráli 0:3, jak se takový zápas hodnotí?

Vždycky když se prohraje, tak se to hodnotí špatně. Můžu ale říct, že v prvním poločase jsme podali solidní výkon, měli jsme tam slibné příležitosti. Škoda, že se nám nepodařilo využít tu v poslední minutě, kdy Souky mohl dát na 1:1 a ještě to mohlo v druhé půli vypadat jinak.

Místo toho jste na začátku druhé půle inkasovali.

Přesně tak. Druhý gól nás trochu položil, pak už jsme nehráli dobře. Byla tam spousta zkažených balónů a ztrát. Říkali jsme si ještěo více gólů.

Chtěli jste v utkání hrát hlavně po křídlech, odkud jste se dostávali do šancí?

Naší taktikou to úplně nebylo, ale celkově se to nabízelo, protože soupeř hrál také na tři obránce. Na krajích se dalo hrát jeden na jednoho a docela nám to vycházelo. Škoda, že jsme šance nevyužili.

Jak hodnotíte sezonu, ve které jste skončili na šestém místě?

Určitě ji hodnotím úspěšně. Od samého začátku sezony jsme se v lize chtěli udržet. Ale tím, že jsme skončili ve skupině o titul, tak si myslím, že jsme očekávání všech i předčili. Zahráli jsme si skvělé zápasy a myslím, že i proti favorizovaným soupeřům jsme je zvládli. Duely proti Slavií a Spartě byly výborné pro nás i pro fanoušky. Škoda, že nevyšla poslední tři utkání, ale i tak ročník hodnotím skvěle.

Byla skupina o titul hlavně o sbírání zkušeností?

Je to tak. Všechny ty týmy byly daleko zkušenější než my. Prostě bylo vidět, že jsme v lize nováčkem a potřebujeme se otrkat. Rozhodně věřím, že nám to vzhledem k příští sezoně pomůže.

Mejdr na odchodu. Do Sparty?

Po nedělním utkání na Slovácku trenér Hradce Králové Miroslav Koubek potvrdil, že bek Jan Mejdr je na odchodu. „Honza je od pondělí pryč. Už se připravuje na nové angažmá. Tuším, kam jde, ale dál to komentovat nebudu,“ uvedl. Podle zákulisních informací by jeho novým zaměstnavatelem měla být pražská Sparta, kde fotbalově vyrostl. O kometu letošní sezony se přitom zajímala i Slavia, v Edenu byl dokonce Mejdr spatřen ve VIP prostorách. Teď to však vypadá na druhý břeh Vltavy.