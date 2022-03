PŘÍJEMNÝ BONUS

„Pokud nás to vystřelilo do titulové skupiny, je to hezké, já bych to však neřešil. Nám jde primárně o to, abychom neskočili v barážové skupině. Tohle je příjemný bonus, na který se pěkně dívá,“ řekl spokojený hradecký kouč Miroslav Koubek. Střetnutí na teplických Stínadlech začalo pěkně zostra. Domácí proměnili hned svoji první příležitost. Bývalý Votrok Trubač našel centrem přesně hlavu Ledeckého, který překonal Fendricha.

Hradec však dlouho smutnit nemusel. Pronikající Rybička byl zastaven faulem ve vápně, což potvrdilo i video. Hosté měli výhodu pokutového kopu, k němu se postavil nejlepší hradecký kanonýr letošní sezony Rada a svým devátým gólem v sezoně srovnal skóre.

Necelých deset minut po změně stran mohl jít Hradec do vedení. Rada našel volného Kubalu, proti němu se však vyznamenal domácí Grigar. Rozhodnutí tak přišlo v 76. minutě. Teplický gólman špatně vyběhl na Kubalův centr, jenže u míče byl dříve Král, který ho poslal hlavou do branky. „Věřili jsme, že se nám povede dát gól ze standardní situace. Honza je výborný hlavičkář a zasloužil si to,“ doplnil šťastný trenér Koubek.

Teplice - Hradec Králové 1:2

Fakta – branky: 6. Ledecký – 11. Rada z pen., 76. Král. Rozhodčí: Batík – Mokrusch, Pochylý. Žluté karty: Mohamed Tijani, Kučera – Král, Kubala. Diváci: 2471. Poločas: 1:1. FK Teplice: Grigar – Vondrášek, Mohamed Tijani, Knapík (46. Hyčka), Kučera – Trubač, Mareček (76. Žitný), Fortelný (32. Jukl), Prošek (76. Kodad) – Ledecký (60. Sejk), Žák. FC Hradec Králové: Fendrich – J. Král, Leibl, Harazim, Mejdr – J. Rada (73. Soukeník), Vlkanova, Kodeš, Jakub Klíma – Kubala (86. J. Kučera), Rybička (64. Vašulín).