V současnosti patříte mezi nejlepší mužstva v lize. Jak se to poslouchá? Těší to, určitě. Slýcháme komplimenty z více stran. Jsme rádi, že se nám povedla takováto sezona. Už teď můžeme říct, že byla úspěšná, možná až historická pro Hradec. Jsme rádi, že i v nadstavbě nejsme jen nějak do počtu, ale daří se nám hrát vyrovnané zápasy i s těmi nejlepšími.

Je znát, že hlavní cíl už máte splněn a můžete hrát proti TOP týmům uvolněně a bez tlaku na výsledek?

Rozhodně to tak je, protože nás netíží žádný strašák v podobě skupiny o sestup. Máme rozvázané nohy, kluci si na hřišti víc dovolí, s každým si to jdeme rozdat na férovku. Myslím, že je to vidět a diváky to musí bavit. Jsou to fakt hezké zápasy.

Výhra se Slavií, remíza za Spartě. Nemusí vás teď trenér držet při zemi, abyste nelítali v oblacích?

To ne. Domnívám se, že jsme nastavení dobře a nelítáme nikde v oblacích. Určitě si to užíváme a jsme za to rádi. Přece jen čtyři body s pražskými S, to je obrovský úspěch pro jakýkoliv tým, zvlášť pro Hradec. Ale myslím si, že kabinu máme nastavenou zdravě a nehrozí podcenění či nějaké pohromnosti do dalších zápasů.

Které ze dvou posledních utkání bylo podle vás těžší?

Určitě to se Slavií. Pořád si myslím, že Sešívaní mají v dnešní době navrch nad Spartou. Na hřišti byli obrovsky silní, bylo to cítit. I když nám dali tři góly, tak měli šance na více branek a jen díky tomu, že kluci zahráli výborně vepředu a spadlo nám tam více méně vše, tak jsme měli šanci je porazit.

A taky hradecký brankář něco chytil, že?

(zasměje se) Od toho tam gólman je, aby tým taky někdy podržel. Jsem rád, že to vyšlo zrovna v tomhle zápase a mohlo z toho být vítězství nad Slavií.

Brankář hradeckých Votroků Patrik Vízek v zápasech FORTUNA:LIGY.Zdroj: fchk.cz

Pro většinu hráčů vašeho týmu to byly životní zápasy. Jak obtížné je najít motivaci na následující zápasy, v nichž soupeři budou také zvuční?

Není to rozhodně těžké. Sice jsme v lize teprve chvilku a většina z nás tolik ligových zápasů nemá, takže pořád je to pro nás něco nového. Užíváme si každý zápas na hezkých stadionech, přijde hodně lidí, na což jsme roky ve druhé lize nebyli zvyklí. Není to tak, že bychom se najednou nabažili úspěchů a už by to pro nás byla samozřejmost, to rozhodně ne.

Mluvíte o skvělé sezoně a pěkných stadionech. Není škoda, že tohle nemůžete prožívat už na novém stadionu v Hradci?

Je to velká škoda, ty úspěchy bychom si mohli užít s fanoušky v zádech. I pro město by to byla super reklama, že by takováto sezona některé lidi nalákala k fotbalu. Přece jen Boleslav je trochu dál. Nicméně přijde mi, že fanoušci, ať už cestou do Boleslavi, nebo teď není problém si kterýkoliv zápas najít v televizi, si k nám cestu nacházejí. I tak cítíme podporu, byť jich třeba na stadionu není takový počet, jaký by mohl být v Hradci.

Už se těšíte na nový stadion a věříte, že se stihne dostavět v termínu?

Všichni věříme, že se stihne. Myslím si, že původním termínem je duben. I kdyby byl o trochu později, tak s ním snad můžeme počítat pak na další sezonu. Bude to skvělé, těším se moc, protože odmala je sen všech hradeckých fotbalistů, že se postaví nový stadion a že si na něm zahrajeme. Teď, když je to takhle blízko, tak ta natěšenost je jasná.

Jak si užíváte to, že teď pravidelně chytáte? Jste jednička, daří se vám i týmu. Na příležitost jste čekal dlouho.

Je to hezké, ale snažím se to nějak nepřeceňovat. Přece jen ve fotbale je to pomíjivé. Je to nahoru dolů. Vím, jak jsem se cítil třeba půlroku zpátky, kdy jsem se do brány nedostával. Takže se snažím každý zápas odchytat co nejlíp. Není to tak, že bych měl něco jistého. Musím pořád trenéry přesvědčovat, že do brány patřím. Ale za tu šanci a větší porci zápasů jsem hrozně rád.

Bylo nepříjemné to dlouhé čekání? Zápasový rytmus vám musel chybět.

Bylo to nepříjemné, neboť jsem se na tuhle sezonu cítil výborně. Trenéři však dali přednost Vildovi, ten začal chytat skvěle, takže šance se zase vzdálila. Pak když jsem naskočil, tak to byly takové smolné zápasy. První start byl na Slavii. I když to bylo krásné, šel jsem už do rozhodnutého utkání. Pak jsem chytal doma s Jabloncem, kdy jsme přišli o vítězství až asi v osmé minutě nastavení. To bylo zase takové zklamání. A přišlo další čekání. Ale vždycky to je z nějakého důvodu. Určitě jsem nevěšel hlavu, ono to pak za to stojí. Teď si říkám, že to tak asi mělo být. Tohle je potom ta odměna.

Jak vycházíte s Vildou Fendrichem? Hrajete sice za jeden tým, ale jste přece jen konkurenti na jedno místo.

Vycházíme spolu v pohodě. Vilda je super kluk, slušnej. Ať chytal ten nebo ten, oba jsme si vytvářeli správný servis. Tak by to u gólmanské dvojice mělo vypadat. Žádný problém tam není.

Na Spartě vás i trenér Koubek pochválil. Coby bývalý gólman vám do řemesla hodně mluví? Nebo to spíš nechává na trenérovi brankářů Tomáši Poštulkovi?

Od něj pochvala vždy potěší. Není moc zvykem, aby hráče chválil, zvlášť gólmany. Ale když se mu něco nezdá, rád si k tomu řekne svoje a vytkne nám nějaké věci. Myslím, že to dělá hlavně i proto, aby z nás vyždímal co nejvíce a abychom na tréninku nepolevili. Někdy rád říká, že se dá chytit každá střela. Že když jde do šibenice a já tam budu stát už předem, tak ji přece chytím (směje se). Tím, že dříve chytal, tak si do nás někdy rád šťouchne. Tomáš Poštulka k tomu má taky co říct, ale ten je na nás mírnější (zasměje se).

V sobotu hrajete na Baníku. Podaří se vám prodloužit ligová neporazitelnost na deset duelů?

Byli bychom rádi, určitě tam i s tím jedeme. Zase nechceme být nenasytní, že budeme vyhrávat a sbírat body všude. Ale proč ne, na Baníku jsme v této sezoně hráli dvakrát, jednou z toho bylo vítězství a jednou remíza. Rozhodně tam pojedeme se zdravým sebevědomím porvat se zase o dobrý výsledek.