Jisté tedy je, že první domácí prvoligové utkání po předlouhých čtyřiapadesáti letech se uskuteční v sobotu 4. února v CFIG Areně. Tento tučný zápis do historie podpoří fakt, že FK Pardubice přivítá lídra soutěže. Zároveň také na stadionu uvítá nového partnera, po kterém je již pojmenován.

„Jsme hrozně rádi, že stěhováním na nový stadion partneři vnímají fotbal a prvoligovou příslušnost v Pardubicích velmi vážně,“ říká ke spolupráci se společností CFIG předseda FK Pardubice Vladimír Pitter a dale blíže specifikuje: „Spojili jsme se s silným partnerem a těší nás, že se spolupráce konkrétně týká názvu arény."

Co je nové, to je hezké. To potvrzují i další slova předsedy klubu.

„Je to všechno provozně náročné, ale dokážeme fanouškům, médiím i všem partnerům nabídnout úplně jiný komfort než doposud. Ať už to bylo ve druhé lize na Vinici nebo v posledních dvou a půl sezonách v Dolíčku v Praze. I proto nás těší, že jsme navázali spolupráci se společností CFIG, která se nás rozhodla podpořit," dodává Pitter.

Jak již bylo napsáno, tak novým partnerem je finanční a investiční skupina CFIG, která sídlí právě ve městě dostihů. Sport této společnosti rozhodně není vzdálený…

"Snažíme se dlouhodobě spolupracovat s projekty, o kterých si myslíme, že si to zaslouží. Ať už se jedná o charitu, sponzoring či také máme nadační fond. Samozřejmě také nesmím zapomenout na sport. Nejen já ale spoustu mých kolegů ve firmě jsme vášnivými sportovci. Držíme se hesla: Ve zdravém těle, zdravý duch. Proto jsme rozhodli spolupracovat a obchodovat sportovní kluby v Pardubicích. V podstatě do toho portfolia nám skoro jako poslední zůstal fotbal. Takže jsme se dohodli s panem Pitterem na dlouhodobé spolupráci," poodhaluje pohled do fungování společnosti Martin Chovanec, zakladatel CFIG.

Samozřejmě na prvním místě jsou vždy peníze, ale i sportovní úspěchy nejsou novému partnerovi lhostejné.

"Věřím, že pro obě strany bude spolupráce prospěšná a staneme se jedním z hlavních partnerů FK Pardubice, abychom mu pomohli v setrvání v nejvyšší soutěži. Nejen to. V budování dobrého jména a v postupu v tabulce,“ dodává Martin Chovanec.

Konečně jsme doma

Ryze domácí premiéra v novodobých fotbalových dějinách vyžaduje také přestěhování pardubického týmu. Z areálu na Vinici do středu města. Pro hráče, realizační tým a fanoušky také odpadne nekonečné každotýdenní cestování.

„Za nový stadion jsme nesmírně rádi, protože dva a půl roku hrajeme nejvyšší soutěž a hráli jsme ji v azylu. My jsme na Bohemce neměli možnost ani předzápasových tréninků. Takže de facto jsme hráli pořád venku,“ vrací se sportovní manažer Vít Zavřel k azylu v Ďolíčku.

Situace Pardubic není jednoduchá. Aktuálně se nachází na posledním místě FORTUNA:LIGY a mají před sebou nelehký úkol v cestě za záchranou.

„Udělali jsme maximum proto, abychom byli na jarní část připraveni co nejlépe. Všichni si jsme si vědomi toho, v jakém se momentálně nacházíme postavení. Jsme na posledním místě a chceme udělat maximum proto, abychom první ligu v Pardubicích zachránili. Obzvlášť při takové příležitosti, kdy přebíráme nový stadion,“ uvědomuje si Zavřel.

Pardubický klub se nezbaví pouze zdlouhavého cestování na zápasy do Prahy, ale také posměšků. Už totiž mají svůj domácí svatostánek, který jim nikdo nemůže vzít…

„Nejen hráči, ale i trenéři a vedení budeme mít odpovídající zázemí pro první ligu. Konečně bude náš klub FK Pardubice brán jako ligový tým. Bez stadionu jsme byli považování jako tým na zkoušku v lize,“ podotýká.

Že se už celé Pardubice, ale i klub těší na premiéru, není pochyb.

„Já jsem rád, že mohu říct: Konečně jsme doma a už se moc těšíme na podporu našich fanoušků, která nám dva a půl roku hodně chyběla,“ dodává závěrem sportovní ředitel Vít Zavřel.