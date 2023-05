Ve 26. minutě si naběhl na přesný centr Filipa Novotného a hlavou uklidil míč do sítě. Branka hradeckého útočníka Matěje Koubka se nakonec v odvetě semifinále nadstavby proti Mladé Boleslavi (2:0) ukázala jako vítězná a Východočeši se díky ní posunuli do finále, kde vyzvou Liberec.

Obejde ho? Hradecký útočník Matěj Koubek (v bílém) vstřelil proti Mladé Boleslavi vítěznou branku. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli a dokázali postoupit do finálové části naší nadstavby. Znovu to bylo bojovné utkání a nám se podařilo poučit se z prvního zápasu, dobře jsme si to rozebrali a naše taktika fungovala,“ řekl Koubek.

S jakými pokyny jste do zápasu vstupovali?

Víc jsme zavírali stoperya dobře jsme je napadali. Oni opravdu nevěděli, možná byli zaskočeni, díky tomu jsme měli převahu. Pak se nám povedlo vstřelit branku ze standardky a následně to potvrdit druhým gólem. Hrozně to pomohlo, utkání jsme pak kontrolovali a dovedli do vítězného konce.

Jak jste vaší branku na 1:0 po vydařené standardní situaci viděl?

Měli jsme roh z levé strany, který skvěle kopl Filda Novotný a mně se to podařilo ideálně odhadnout a vyskočit. Míč jsem trefil v nejvyšším bodě, pak už jsem se pouze modlil, aby to zapadlo do branky. Nakonec to tam spadlo krásně a já jsem za ten gól moc rád, doufám, že ještě nějaký přidám.

Gólová radost fotbalistů Hradce Králové po brance Matěje Koubka.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Utkání bylo hodně tvrdé na to, že se hrálo ve skupině o umístění.

Nebylo tam nic zákeřného, ale je pravda, že duel byl tvrdý. A k tomu umístění. V týdnu se k nám dostalo,že lidi píší, že už se o nic nehraje a že je to hrozné a nedá se na zápasy koukat. My jsme to měli v hlavách a chtěli jsme na kritiku odpovědět. To se povedlo a myslím, že to jenom ukazuje sílu a charakter týmu, tím že jsme na to takhle zareagovali.

Budete tedy mít velkou motivaci porazit v boji o sedmé místo i Liberec, a to nejen kvůli nasazení v MOL Cupu a finanční prémii, ale především kvůli tomu, že chcete vyhrávat?

Přesně. Tým je sestavený tak, že každý jednotlivec chce vyhrávat. A je jedno, jestli to bude v tréninku nebo zápase. Hrajeme o prestiž, jméno klubu i finanční odměnu. Do posledního mače tomu budeme dávat všechno.

FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 2:0

Fakta – branky: 26. Koubek, 28. Vašulín. Rozhodčí: Kvítek – Hrabovský, Šafránková – Klíma (video). ŽK: Klíma, Kodeš – Mašek, Matějovský, Mareček, Vaníček, Karafiát, Kušej, Hoftych (trenér). Diváci: 1060. První zápas: 0:0, postoupil Hradec.

Hradec Králové: Reichl – Klíma, Čech, Leibl – Gabriel (87. Baloun), Kodeš, Dvořák (15. Kubala), Novotný (87. Ryneš) – Trusa (86. Hlaváč), Koubek (70. Rada), Vašulín. Trenér: Hejkal.

Mladá Boleslav: Mikulec – Donát, Suchý, Šimek – Stránský (65. Vaníček), Mareček, Matějovský (74. Jawo), Karafiát, Fulnek (46. Suchomel) – Mašek (46. Kušej), Kaulfus (34. Ladra). Trenér: Hoftych.