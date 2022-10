Co na samotnou kauzu říkáte?

Tohle není otázka pro mě, ale jelikož nejsem rasista, tak se vyjádřím. Jestli to tak bylo, je to samozřejmě špatně. Rozhodčí ani my na lavičkách jsme to v zápalu boje nezaregistrovali. Vypouští to nějací zoufalí křiklouni, kteří klubu způsobili problémy. Nesouhlasím s tím.

Proti Brnu jste zaslouženě získali tři body, jak jsou cenné?

Velmi. Toužili jsme po výhře, protože jsme si byli vědomi losu. Pro zápasy s Teplicemi a Brnem jsme měli skrytý cíl, udělat šest bodů, což se podařilo. Není jednoduché vyhrát dvakrát po sobě, když nemáte absolutně top mužstvo. Je to pro nás velký bodový záběr.

Na hřišti jste byli lepším týmem.

Cením si samotné hry. Proti Zlínu a do vyloučení i s Teplicemi jsem hráčům vyčítal nízkou aktivitu dopředu a malou účinnost v útočné fázi. Tentokrát jsme ty prvky v naší hře objevili. Zlepšený výkon útočníku, jejich velká aktivita i podpora zezadu.

Od začátku jste diktovali tempo hry, i tak jste po půlhodině prohrávali.

Nezachytili jsme kolmou přihrávku, A stopeři poté nepřečetli manévr Kuby Řezníčka, který jsme jim ukazovali i na videu. On si ve vápně dobře odskočil a kluci to spolkli.

Důležité bylo, že jste vyrovnali do poločasu, že?

Rozhodně. Bylo těžké utkání otočit, z našeho tlaku jsme do poločasu vyrovnali, to bylo klíčové. Po změně stran nám začaly docházet síly, Brno bylo více na míči, ale náš nátlakový fotbal s řadou centrů nakonec slavil úspěch.

V prvním poločase jste kopali dvanáct rohů, gólman Berkovec říkal, že to nikdy nezažil. Gól z toho však nebyl, čím to?

Měli jsme tam takovou smršť a velký tlak. Šli jsme do toho, chtěli to zlomit. Minule nám to s Teplicemi vyšlo, dali jsme dva góly po standardkách. Předtím deset kol nic, teď zase. Brno bylo důsledné, my jsme třeba i hlavu vyhráli, ale oni propadlý míč dokázali odvrátit. Souhlasím, že se nám v tom moc nedařilo.

V brance nastoupil Pavol Bajza, co je s Michalem Reichlem?

Michal si ve čtvrtek na tréninku přivodil zranění lehčího rázu. Podle prognóz našeho lékařského týmu by neměl být mimo hru dlouho. Upřímně vám říkám, že nevím, jestli stihne příští zápas s Budějovicemi, ale ten další už by mohl.

Ve středu hrajete další kolo MOL Cupu v nedalekém Chlumci, dostanou šanci méně vytížení hráči?

Popravdě jsem o tom ještě nepřemýšlel. Co můžu říct je to, že my trenéři to určitě nepodceníme a doufám, že hráči také ne.