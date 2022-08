Hradecký středopolař Petr Kodeš však viděl příčinu prohry jinde. „Prospali jsme první poločas. Přežili jsme dvě tři šance Slovácka. Dopředu jsme si však nic nevytvořili a výkon z naší strany to rozhodně dobrý nebyl. Po červené kartě už to bylo těžké.“ O převaze domácího Slovácka mluvily jasně i statistiky. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka za celých devadesát minut vyprodukovali pouze jednu střelu na branku. To gólman Votroků se musel činit mnohem víc. „Rvali jsme se, bojovali jsme. Druhý poločas už byl lepší, ale v deseti to bylo složité. Ještě můžeme poděkovat gólmanovi Michalu Reichlovi, že tam chytil několik jasných šancí,“ pochválil kvalitní výkon navrátilce Kodeš.

Východočeši přitom paradoxně mohli jít i po vyloučení Gabriela do vedení. Vašulín však po přesně zahraném rohu trefil pouze tyč domácí branky. „Byla to naše jediná velká šance. Je škoda, že to tam nespadlo. Na druhou stranu jsme si na Slovácku nezasloužili bodovat,“ uzavřel Kodeš. Po dvou kolech tak má jeho tým v prvoligové tabulce tři body. Těžký los pokračuje i nadále.

Po střetnutí s vicemistrem a vítězem poháru z minulé sezony přijde na řadu další pořádný kalibr. V sobotu od 19 hodin přivítají Votroci v mladoboleslavském azylu obhájce titulu z Plzně.

Zdroj: Youtube