V utrápené loňské sezoně nedali Slavii natřikrát ani gól, devět jich schytali, na bodový zisk ze vzájemného měření čekají ještě o dva zápasy déle. Fotbalisté Mladé Boleslavi se v páteční předehrávce (začátek v 18:30) čtvrtého kola FORTUNA:LIGY pokusí zaskočit svého největšího trýznitele poslední doby a zároveň jednoho ze tří suverénů dosavadního průběhu podzimní části.

Karviná (v zeleném) - Mladá Boleslav 3:4. | Foto: Ivo Dudek

„Uděláme všechno pro to, abychom naše diváky nezklamali. Budeme se prát do poslední minuty,“ vyhlásil záložník Tomáš Ladra, jehož premiérový ligový gól dostal v Karviné punc vítězného.

Stejně jako první vlaštovka nedělá jaro, tak ani první výhra nic neznamená. V boleslavském případě přišla po domácí čtyřce od Olomouce náramně vhod, ovšem Weberův tým potřebuje ve zvýrazňování bodového konta pokračovat. Soupeři z nejsilnějších navzdory…

Tři zápasy, tři výhry. Sešívaným se vstup do ligy povedl podle představ, když úspěšný rozlet v Olomouci potvrdili i v domácích zápasech s Karvinou a Opavou.

Narušit hlavně výsledkovou pohodu vicemistra se nyní pokusí tým povzbuzený malinko adrenalinovou výhrou 4:3 na venkovním hřišti.

„Trochu se nám ulevilo, ale nesmíme polevit a na Slavii vlétnout,“ burcuje znovu Ladra.

Trenér Jozef Weber očekává ještě náročnější domácí utkání než před dvěma týdny s lehkostí hrajícími Hanáky. „Proti momentálnímu lídru budeme muset podat maximálně koncentrovaný a bojovný výkon bez individuálních chyb, jenom potom můžeme pomýšlet na úspěch,“ má jasno.

Vytěžit by Středočeši mohli z případné únavy některých opor Pražanů z úterního předkola o Ligu mistrů. Tomáš Ladra ovšem náročnější program soupeře za výhodu nepovažuje. „Mají tak kvalitní kádr, že se na postech protočí. My budeme muset bojovat a dávat si pozor na zbytečné chyby vzadu. Doufám, že to dopadne.“

Co by naopak domácím vyhovovat mohlo? Tvoření hry, góly a výhra se čeká hlavně od Pražanů. Favoritem – v kurzu 1,8 na výhru – jsou i v očích bookmakerů. „Určitě do nás půjdou, my budeme čekat na brejky. Doufám, že nějaký proměníme a urveme tři body,“ maluje Tomáš Ladra ideální boleslavský scénář.

O tom, že zlomit nepříznivou bilanci se soupeřem není nemožné, se Boleslavští přesvědčili už v Karviné, kterou porazili po čtyřech marných pokusech. Povede se jim podobný kus i proti rozjetému válci z Edenu?