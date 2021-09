Naposledy se východočeské derby odehrálo v nejvyšší soutěži v sezoně 1959/60. Na jejím konci Votroci slavili historický titul a v jarní části porazili 1:0 tehdejší Duklu Pardubice, která naopak sestoupila. A v novodobé historii Hradec zdolal svého soka znovu.

Obnovený střet rivalů v lize zahájil ne příliš razantní střelou hostující Lukáš Červ. Poprvé po čtvrthodině pořádně zahrozil Hradec, po centru Petra Kodeše hlavičkoval Adam Vlkanova a gólman Jakub Markovič bravurním skokem vytáhl míč nad břevno. Z následného rohu zase na zadní tyči vyplul úplně volný Pavel Dvořák, ale hlavou poslal míč s odrazem o zem nad branku.

Osm minut před přestávkou už vybuchla radost na hradecké straně. Po rohovém kopu nekompromisně poslal hlavou míč do sítě Jan Král a navázal na gól Bohuslava Tomáška z posledního ligového derby z dubna 1960.

FORTUNA:LIGA - 8. kolo:

Hradec Králové - Pardubice 2:0

Branky: 37. Král, 88. Vašulín. Rozhodčí: Szikszay – Váňa, Hurych – Adam (video). ŽK: Čech, Kodeš – Toml. Poločas: 1:0. Diváci: 1605.

FC Hradec Králové: Fendrich – Donát, J. Král, F. Čech – Mejdr, J. Rada, Kodeš, Vlkanova (90. Prekop), F. Novotný – P. Dvořák (85. Kubala), Vašulín (90. Soukeník). Trenér: Koubek.

FK Pardubice: Markovič – Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – Tischler (59. Kostka), Červ (46. Beran), Solil, Chytil (76. Huf) – Matějka (69. P. Černý). Trenéři: Novotný a Krejčí.

Vzápětí mohlo být vyrovnáno, ale Brazilec Cadu takřka z brankové čáry nasměroval přihrávku Jana Jeřábka mimo. Poté Pardubičtí nevyužili sérii rohových kopů.

Po hodině hry vytryskla radost domácích podruhé, když útočník Daniel Vašulín z úhlu prostřelil brankáře Markoviče. Jenže rychle přišlo zmrazení. Hlavní sudí Ladislav Szikszay po konzultaci s videorozhodčím gól kvůli ofsajdu neuznal.

S hradeckým týmem to na chvíli otřáslo. „Měl jsem strach, co to s týmem udělá," přiznal hradecký trenér Miroslav Koubek. „I já z toho byl opařený," dodal.

Hradec se však oklepal. Výhru mu nevzal ani jeho bývalý hráč Pavel Černý, který přišel na hřiště v 69. minutě. Jeho dědeček Jiří tehdy odehrál obě derby a podílel se na největším úspěchu Votroků v historii klubu. Místo Černého se o pardubické střely ovšem staral kapitán Jeřábek, jeden z jeho pokusů mířil těsně nad břevno.

Razítko na hradeckou výhru pak přidal přece jen Vašulín, jenž skóroval opět po rohovém kopu. V nastavení ještě střílel pardubický Huf, ale Fendrich míč vyrazil.

„Dneska jsme velmi toužili vyhrát potřetí v řadě. Navíc šlo o derby, motivace byla dvojnásobná. Cítil jsem atmosféru od lidí v klubu, jak moc chtěli Pardubice porazit. Jsem rád, že se nám to podařilo. V defenzivě jsme byli konsolidovaní a organizovaní, v ofenzivě jsem také viděl pokrok. Byli jsme lepším týmem a vyhráli jsme zaslouženě," řekl k duelu spokojený Koubek.

Na pardubické straně pochopitelně panovalo zklamání. „Chtěli jsme přepsat historii a vyhrát. Jenže hodnocení zápasu je jednoznačné. Domácí byli lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli. My jsme měli jen záchvěvy v závěru prvního poločasu, kdy jsme mohli skórovat. A v 88. minutě nás Hradec dorazil druhým gólem… Více k tomu nemá cenu říkat. O výhru se musíme pokusit v odvetě," uvedl trenér Jaroslav Novotný.

ZKLAMÁNÍ zažívali po derby pardubičtí hráči v čele s kapitánem Janem Jeřábkem (vpravo).Zdroj: Milan Křiček