Jak to vypadá s prodejem, je něco konkrétního na stole a s kým město potažmo klub jedná?

Jestli je něco na stole, tak my o tom nevíme. Na našem stole není nic. My nemáme mandát, abychom mohli jednat o případném prodeji klubu. Všechno je v kompetenci města Hradec Králové. Tahle otázka by tedy měla mířit na něj. Dle našich informací však víme, že se zájemci začínají postupně objevovat.

Jste pro změnu vlastníka?

My doufáme, že v nějaké dohledné době ke změně dojde, protože si myslíme, že to klub potřebuje. A už delší dobu na to čeká.

Votroci zahájili přípravu na novou sezonu, město řeší prodej klubu

Pomáháte s hledáním případných kandidátů, nebo je to pouze na městě?

Snažíme se poohlížet po nějakých vhodných kandidátech a v případě, že se někdo vhodný objeví, tak ho odkážeme, aby svoje dotazy a veškeré myšlenky směřoval na vlastníka, kterým je město. My jako klub s nikým primárně nejednáme.

Již dříve projevili zájem investor Petr Dědek, bývalý fotbalista Ivo Ulich či italská klika reprezentovaná Alessandrem Barillim a Mario Morettim, je ještě někdo z nich ve hře?

Na to bych rád odpověděl, ale upřímně to nevím.

Máte nějaká kritéria, komu by město mělo klub případně prodat?

Chceme, aby tady zůstala kontinuita. To znamená, aby vzájemná spolupráce s městem probíhala i nadále. Dále chceme, aby pokračovaly i další věci, kterými jsou již nastavené podmínky ohledně mládeže, začleňování vlastních odchovanců do A-týmu, klubová struktura a aby se vyhledávaly další možnosti vylepšení všech procesů, které v klubu jsou.

Cítíte, že fakt, že stadion roste před očima, zájmu o klub ze strany investorů výrazně pomohl?

Za mě je to ten hlavní bod. V minulosti jsme se bavili o tom, že aby klub mohl změnit majetkovou strukturu, musí se začít stavět stadion. Předtím neměl investorům co nabídnout. Hráli jsme na starém stadionu a ještě k tomu druhou ligu. Dnes jsme určitě zajímavějším zbožím, a to je právě to, co by budoucí zájemce mohlo přilákat, protože stadion bude nádherný a hraje se první liga. Je na co navazovat.

Souhlasíte, že město by se na chodu klubu nějakým způsobem mělo podílet i po jeho případném prodeji?

Myslím, že by to mělo být stejně jako v jiných klubech v České republice. Měla by být zachována kontinuita spolupráce, ať na úrovni podpory mládeže či podpory infrastruktury. To hlavní břímě by samozřejmě měl převzít nový majitel.

Mezi Hradečany se našla spousta odpůrců, kteří na začátku stavbě stadionu bránili, jak jste to vnímal?

Podívejte se. Hradec má sto tisíc obyvatel a nemyslím si, že by všichni z nich měli být šťastní, že se staví stadion nebo koupaliště či cokoliv jiného. Je spousta názorů a my ten svůj každému vnucovat nemůžeme. Vnímám to, ale na druhou stranu si myslím, že až stadion bude postavený, tak všichni změní názor.

Jejich argument je, že stavba se prodraží. Nejsou to ale ti stejní lidé, kteří samotnou stavbu protáhli o spoustu let a i z toho důvodu se stavba prodraží?

S tím se musí počítat, že když se něco protáhne, tak se to i prodraží. Funguje to tak i v osobním životě. Na druhou stranu nemáme skleněnou kouli, abychom věděli, co je v daném okamžiku to nejlepší. Můžeme být rádi, že k té stavbě došlo, že radnice od toho neupustila a že napříč všemi politickými stranami se to odsouhlasilo. Stavba běží a za to patří dík všem, kdo byli pro, protože si myslím, že pokud by se to nezačalo stavět teď, tak by se stadion nikdy nepostavil. Pro Hradec a vůbec celý region by to byl špatný signál. Samozřejmě nebylo to jednoduché protlačit a jednoduché to nebude ani teď, ale ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří stavbu stadionu podporovali. Věřím, že až stavba bude dokončena, tak si všichni řeknou, že to stálo za to.

Zájmu o klub musely pomoci i výsledky z uplynulé sezony, kterými se Hradec výrazně zapsal do povědomí celé republiky, když skončil na skvělém šestém místě mezi prvoligovou elitou. Má díky tomu město lepší vyjednávací podmínky?

Za mě určitě ano. Všem jsme ukázali, že jsme schopni fotbal hrát na nějaké úrovni a že reprezentace města je opravdu lukrativní. Je to pro něj velice dobrá reklama a má se čím chlubit. Až bude stadion, tak bude fotbal centrem zájmu sportovního dění.

Podařilo se opravdu něco skvělého, co se zapsalo do historie hradeckého klubu. Jak tomu pomohla víceletá koncepce, kterou jste si nastavili?

Ukázalo se jako správné, že jsme si nastavili strategii postupného rozvoje klubu. Nemělo smysl za každou cenu někam postupovat, když jsme věděli, že to přináší jo-jo efekt, kterému jsme se chtěli vyhnout. Je těžké to nějak udržet. V případě, že jste úspěšní, je mnohem větší poptávka po hráčích a my chceme hráče udržet co nejdéle, abychom byli co nejvíce kvalitní. Celkově koncepce byla správná. Stabilizace se povedla a teď je důležité na to navazovat.

Zákonitě přišly nabídky na klíčové hráče. Do Sparty už odešel Jan Mejdr, dále se mluví o Adamu Vlkanovovi a Danielu Vašulínovi, můžete prozradit, jak to s nimi vypadá?

Adama oťukávala Slavie, ale k dalším jednáním nedošlo a žádné jiné nabídky na stole nejsou. Stejné je to u Dana Vašulína.

Hradecký stadion má podražit o 59 milionů korun, stavba se navíc protáhne

Během jara jste se snažil na nové smlouvě domluvit s trenérem Koubkem, předpokládám, že jste rád, že zůstal. Jak náročná byla jednání?

Rozhodně. Už na začátku loňské sezony jsme věděli, že trenér Koubek podepisuje smlouvu na rok. Řekli jsme si, že v průběhu roku se uvidí, jak to bude zvládat z osobních a zdravotních důvodů. Všechno to šlo a už v průběhu jara jsme několikrát seděli a bavili se o dalším pokračování. Vím, že ta debata byla konstruktivní a že obě strany chtěly to stejné. Pak jsou ta jednání jednodušší.

První posilou je mladý odchovanec Sparty Adam Gabriel, co si od něj slibujete?

Je to hráč, který má velké předpoklady a do budoucna by mohl nahradit Honzu Mejdra. Slibujeme si od něj, že nám zvýší konkurenci na pravé straně. Honza byl samozřejmě dominantní lídr, ale my se budeme snažit, abychom v osobě Adama Gabriela našli jeho nástupce.

Chcete kádr ještě nějak před startem sezony posílit? Případně na jakých pozicích?

Podařilo se nám uplatnit opce na Kubalu a Klímu, to bych tedy zařadil mezi příchody, protože kluci tady byli pouze na hostování. A jenom to ukázalo, že stabilita kádru je pro nás prioritou. Teď chceme ještě posílit o jednoho hráče do ofenzívy a jednoho naopak do defenzivy.