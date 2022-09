SVÁTEČNÍ STŘELEC

Votroci si chvíli museli zvykat na to, že hrají bez klíčového muže v sestavě Adama Vlkanovy, který se stal posilou Plzně. Bylo to znát především v úvodu duelu, kdy se nemohli dostat do větší šance. „Šedesát minut jsme se bránili. Musím pochválit obranu, přichází nová éra bez naprosto rozdílového hráče do ofenzivy, hledáme optimální cestu, občas se v zápase ukázala, musíme se však víc udržet na míči.

Přiklonilo se k nám štěstí, když brankář udělal chybu a my vyhráli,“ hodnotil utkání trenér Hradce Miroslav Koubek. Jeho svěřenci se v zápase dostali do vedení, těsně před koncem první půle se prosadil útočník Vašulín. Boleslav však brzy po změně stran dokázala z penalty vyrovnat a měla i více ze hry. Jenže defenzíva Hradce byla neprostupná, navíc pomohlo i trochu štěstíčka. Obránce Vojtěch Smrž zkusil vypálit z velké dálky, gólman domácích Poláček chyboval a míč skončil za jeho zády, nakonec se to ukázalo jako rozhodující moment zajímavého duelu.

„Nic jsem nevymýšlel, byl jsem tam sám a když jsem viděl, jak míč letí a jak tam brankář stojí, tak jsem si říkal, že by to mohlo dopadnout a že by to tam mohlo spadnout. A ono se to povedlo. I takové branky padají a jsou strašně důležité. Občas zkouším vystřelit, otázka štěstí, že to gólman takhle pustí. Ale kdo nevystřelí, gól dát nemůže. A nám štěstí přálo. Jsou to nesmírně důležité body,“ řekl autor vítězné branky Smrž.

Pětadvacetiletý fotbalista přitom ještě loni oblékal dres Mladé Boleslavi. Gól slavit nechtěl, ale emoce z důležité branky chtěly ven. „Byla to obrovská euforie z toho, že to tam spadlo, přitom před zápasem jsem si říkal, že bych určitě neslavil. V ten moment jsem na to však zapomněl a běžel jsem se s klukama radovat. Následně jsem se snažil ještě zamávat domácím fanouškům, ale už to moc nebrali,“ popsal svoje pocity Smrž.

12 BODŮ = TŘETÍ MÍSTO

Votroci prožívají naprosto fenomenální vstup do letošního ročníku nejvyšší domácí soutěže. Po šesti odehraných zápasech mají na svém kontě 12 bodů a v tabulce jim patří třetí místo. Kdo by to na začátku sezony vzhledemk losu řekl?

„Dívá se na to nádherně. Všichni víme, že je teprve začátek sezony, ale doufám, že se nahoře budeme držet co nejdéle,“ přeje si Smrž. A změnila se nějak taktika bez kapitána Vlkanovy? „Výrazně ne. Budeme hrát poctivý fotbal, na který nás trenér připraví. Jen snad nadstavba dopředu se asi trochu změní, budou tam jiní hráči a bude se hrát jiným způsobem. Může nastat problém v kreativitě dopředu, ale já věřím, že nenastane. Máme tam kvalitní hráče,“ uzavřel Smrž.

Už v neděli (16h) sehraje Hradec třetí utkání v řaděv Mladé Boleslavi. Jeho soupeřem bude trápící se Baník Ostrava, který pod koučem Vrbou na podzim vyhrál pouze jednou.

