Oba týmy jsou na začátku ročníku v naprosto rozdílném rozpoložení. Zatímco Votrokům patří výborné třetí místo mezi prvoligovou elitou a zažívá nejlepší vstup do sezony za posledních 60 let, Baník se trápí. Na svém kontě má pouhých pět bodů, v minulém kole doma nestačil na Brno. To se samozřejmě nelíbí fanouškům. Židle se začíná třást pod trenérem Pavlem Vrbou.