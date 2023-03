Hradec nepodal proti pražské Spartě ve 24. kole FORTUNA:LIGY vůbec špatný výkon. Šanci na body mu však vzala červená karta, kterou viděl ve 20. minutě Jakub Kučera a hosté se po gólech Lukáše Haraslína a Tomáše Wiesnera mohli radovat z výhry 2:0, kterou viděla vyprodaná Lokotrans aréna v Mladé Boleslavi.

Sparta vyhrála v Mladé Boleslavi nad Hradcem Králové 2:0. Letenští fanoušci vytvořili svým hráčům domácí prostředí. | Video: Deník

FC Hradec Králové - AC Sparta Praha 0:2

Fakta - branky: 45. Haraslín, 89. Wiesner. Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Hájek. ŽK: Klíma, Kodeš, Vašulín – Minčev, Laci. ČK: 20. Kučera (Hradec). Diváci: 5000 (vyprodáno). Poločas: 0:1. Hradec Králové: Bajza – Ja. Klíma, Smrž, Čech – Gabriel (46. Novotný), Kodeš, J. Kučera, Harazim – Matěj Koubek (61. Pudhorocký), F. Kubala (78. Rada) – Vašulín. Trenér Miroslav Koubek. Sparta Praha: M. Kovář – Vitík, Sörensen, Krejčí ml. – Wiesner, Sadílek, Kairinen (72. Laci), Zelený (72. Jankto) – Čvančara (64. Minčev), Haraslín (78. Mabil) – Kuchta. Trenér: Priske.

Hradec proti rozjeté Spartě začal nebojácně a v úvodních minutách byl nebezpečnější. Už ve třetí minutě poslal míč za záda Kováře Vašulín, když ho pěknou průnikovou přihrávkou našel Kubala, jenže hradecký čahoun se pohyboval v ofsajdovém postavení. V 6. minutě se k odraženému míči dostal Kubala a z velké dálky okamžitě pálil a málem dokonale zaskočil Kováře, k jeho smůle však skončil jeho pokus těsně vedle. Po čtvrthodině hry poprvé zahrozila i Sparta. Kuchta pálil na hranici vápna z otočky nad.

ZASE ČERVENÁ

Zlomový moment duelu přišel ve 20. minutě. Kučera si na polovině hřiště dal balon daleko od nohy a skluzem sestřelil Karinena, rozhodčí Černý neváhal vytáhl červenou a poslal hradeckého středopoloře předčasně do sprch. Už po dvou minutách mohl početní výhodu zužitkovat Haraslín, ale jeho pěknou ránu vytáhl Bajza na roh. Po půlhodině hry se po rohovém kopu radovala i Sparta. Krejčí na malém vápně poslal míč na branku, který Kuchta poslal mezi nohy Bajzy. Situace se však zkoumala u videa, které odhalilo jasné postavení sparťanského forvarda v ofsajdu. Branky se tak Pražané dočkali až těsně před koncem první půle. Čvančarovu skrytou ránu dokázal Bajza vyrazit, jenže po nešťastném zákroku Gabriela, se k dorážce do prázdné branky dostal Haraslín – 0:1.

Hned po změně stran se po centru z levé strany objevil na zadní tyči volný Wiesner, ten ale ani nadvakrát domácího gólmana nepřekonal. Poté měl dvě velké příležitosti Kuchta. Ten se nejprve uvolnil a pořádně protáhl Bajzu. Poté se ze strany hnal sám na branku, ale znovu ztroskotal na skvěle chytajícím Bajzovi. A hradecký brankář čaroval i nadále, když v 67. minutě vytěsnil Čechem sražený míč.

Deset minut před koncem zahrozili i Votroci. Vašulín si naběhl za obranu, zpětnou přihrávkou našel na hranici vápna Radu, který přízemní střelou protáhl Kováře. Gólovou pojistku tak přidali Pražané až v 90. minutě, kdy se po rychlém brejku prosadil dorážející Wiesner – 0:2.

I PŘES PROHRU CHVÁLIL

„Věřili jsme si, že v zápase můžeme uspět, měli jsme plán, ten nám vycházel do 20. minuty, pak přišla červená, která nám ho zkomplikovala. I tak jsme se ho drželi dál, ale už to bylo těžké. Hráče musím pochválit. V deseti jsme hráli velmi dobře a skvělý výkon podal gólman Pavol Bajza, který nás držel až do konce ve hře o body,“ řekl trenér Hradce Králové Miroslav Koubek.

„Nečekal jsem jednoduché utkání. Je to soupeř, proti kterému se těžko hraje. Má útočníky, kteří jsou nepříjemní pro každého. Jejich trenéři odvádí s týmem dobrou práci, proto jsme rádi za výhru,“ pochválil Votroky i kouč Sparty Brian Priske.

Východočeši tak znovu nezlomili prokletí v mladoboleslavské Lokotrans aréně a prohráli šestý domácí zápas v řadě. Naopak Letenští vydřeli sedmou výhru za sebou.