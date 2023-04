Zápas blbec prožili fotbalisté Hradce Králové, kteří prohráli na hřišti trápících se Teplic 0:1. Duel rozhodla jediná branka, o kterou se postaral z penalty Matěj Hybš. Na začátku druhé půle šli Skláři do deseti, ale Votroci nevyužili ani dlouhou početní výhodu.

Teplice - Hradec Králové | Foto: Deník/František Bílek

Teplice - Hradec Králové 1:0

Fakta – branka: 22. Hybš z penalty. Rozhodčí: Zelinka – Hurych, Vyhnanovský – Petřík (video). ŽK: Hybš, Yasser – Čech, Kodeš. ČK: 48. Yasser (TEP). Diváci: 2 073. Poločas: 1:0. FK Teplice: Grigar – L. Mareček, Mičević, Chaloupek – Hybš, T. Kučera, Trubač (90+1. Žák), Jukl, Vondrášek (80. J. Hora) – Yasser, Gning (75. Kodad). Trenér: Frťala. FC Hradec Králové: Bajza – Leibl, Čech, Ja. Klíma – Ryneš, Kodeš (63. Rada), Smrž, Gabriel – Pudhorocký (46. Matěj Koubek) – Vašulín, F. Kubala (89. P. Dvořák). Trenér: Miroslav Koubek.

V tabulce pořádně přituhuje. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka mají po nedělní prohře náskok na "skupinu o udržení" už jen pouhé tři body. Naopak kouč Zdenko Frťala, který dostal před dvěma lety východočeský celek do první ligy, si na lavičce Teplic připsal premiérovou výhru, která má směrem k bojům o záchranu cenu zlata.

ÚTOČNÉ TRÁPENÍ

Do zápasu vstoupil velkou šancí Hradec. Ryneš vysunul do samostatného úniku Vašulína, jenže tomu dobře zmenšil úhel Grigar a následnou střelu vyrazil. Vzápětí poprvé zahrozili i domácí. Gning zkusil Bajzu překvapit z úhlu, slovenský gólman si ale přední tyč pohlídal. Teplice tak udeřily ve 22. minutě. Po centru Gninga byl ve vápně faulován Vondrášek a rozhodčí Zelinka neváhal nařídit penaltu. K ní se postavil sváteční střelec Hybš a i s velkou dávkou štěstí, když Bajza vystihl směr střely a na míč si sáhl, o břevno proměnil. Další příležitost si během úvodní pětačtyřicetiminutovky ani jeden z týmů nevypracoval.

Zdroj: Deník/František Bílek

Naděje pro hosty svitla tři minuty po změně stran, naopak Yasserovi ligový debut v teplickém dresu pořádně zhořkl. Egyptský fotbalista na polovině hřiště zahrál vysokou nohou do obličeje Čecha a po druhé žluté se předčasně pakoval do sprch. Jenže ani výhoda jednoho muže v poli navíc Votrokům moc nepomohla, když se dlouho nemohli dostat do větší příležitosti. Naopak v 70. minutě po chybě hradecké obrany pelášil sám na Bajzu aktivní Gning. Ke smůle domácích mu míč při zakončení uskočil. Hosté si tlak vypracovali až v poslední desetiminutovce. Nejprve přesný centr od Gabriela našel Koubka, ale jeho hlavičku zneškodnil Grigar. O minutku později se po závaru před brankou neprosadili Kubala s Rynešem. A když v nastaveném čase nepřekonal dobře chytajícího Grigara ani Gabriel, bylo jasné, že se Hradec domů vrátí bez bodu.

Teplice mu dokonale oplatily podzimní prohru, kdy naopak ony nedokázaly proměnit dlouhou přesilovku a padly 1:4.