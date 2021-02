Tři kola má za sebou na lavičce Sparty Pavel Vrba. Třikrát slavil výhru, k níž přišly ještě dvě potěšitelné zprávy.

Ve stejném úseku totiž ztratila dvakrát body Slavia, do té doby jednoznačně považovaná za jistého mistra fotbalové ligy. Výhru nad Pardubicemi „oblepila“ dvěma remízami s Příbramí a naposledy s Teplicemi.

Z toho logicky vyplývá, že odstup hlavního favorita soutěže (na tomto označení se nic nemění) se ztenčil. Z dvanácti bodů ubyly čtyři.

Sparta: Progres

„Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že po dvaceti kolech budeme mít před Spartou osmibodový náskok, tak to bereme. I když se v poslední době zmenšil,“ pronesl po plichtě v Teplicích záložník Jakub Hromada.

Je tu navíc ještě fakt, že Slavia vyhrála na podzim derby 3:0, a proto má nakročeno k lepší vzájemné bilanci. Kdyby ji udržela (nesmí prohrát vyšším rozdílem), Sparta by musela do konce ligy získat o devět bodů více.

Kruciální otázka pro zbytek sezony je jasná: Může Slavia klopýtat i dál a ztratit titul, jenž by byl třetím triumfem v řadě? „Proboha, to snad ne,“ usmívá se Tomáš Kuchař, někdejší záložník červenobílých. „Ale musím uznat, že jsem se Sparty naposledy až lekl. Pod trenérem Vrbou je znát progres, je vidět, co chtějí hrát,“ upozorňuje.

Na druhou stranu, Sparta se zatím neměřila pod novým koučem s úplnou špičkou. V Olomouci vyhrála se štěstím. „Ale i tu kliku potřebujete,“ říká Kuchař. Poté si poradila doma s Karvinou a naposledy v tápajícím Zlíně.

„V první půli byla Sparta velmi dobrá, jen jsme sekundovali,“ chválil soka trenér Bohumil Páník.

Únava a terény

„Tři vítězství ve třech zápasech znamenají, že jsme v pohodě, ale jinak nic. Až to bude po deseti kolech, můžeme se k tomu vyjadřovat,“ nepodlehl uspokojení Vrba.

Ano, na Letné je nyní veseleji, ale platí, že by musel mančaft kouče Jindřicha Trpišovského doslova zkolabovat, aby nezvedl pohár. „Vidím tam obrovskou kvalitu. Vždyť kluci se vyrovnali i Leicesteru, špičkovému klubu z Anglie,“ připomíná Kuchař čtvrteční zápas Evropské ligy.

Slávisty by neměl rozhodit ani našlapaný program (právě kvůli poháru), kvůli němuž obměnili sestavu v Tep-licích. Ani šílené terény. „Klukům z lavičky trošku něco chybí, ale Jindra a jeho kolegové si to pohlídají. Když přes Leicester postoupí, únava nebude mít vliv. Naopak pomůže euforie,“ tvrdí Kuchař. „Terény jsou katastrofa, Slavii omezují, je silná s míčem, v rychlé kombinaci. Ale Sparta je na tom stejně.“

I jeho slova potvrzují: Pokud Slavia nebude mistrem, půjde o prvotřídní senzaci.

Slavia a Plzeň se dohodly na smíru v kauze Bucha



Plzeňský záložník Pavel Bucha (u míče).Zdroj: fcv/Ladislav NussbauerFotbalové kluby Slavia Praha a Viktoria Plzeň a její záložník Pavel Bucha se ve sporu ohledně neoprávněné výpovědi reprezentanta do 21 let ze smlouvy v Edenu dohodli na smírném řešení. Jeho součástí je i nespecifikovaná finanční kompenzace. Podle verdiktu rozhodčího senátu Fotbalové asociace ČR z loňského května měli Pražané od Viktorie a Buchy dostat bezmála deset milionů korun. „V rámci smíru byla urovnána i otázka finanční kompenzace. Podmínky smíru jsou podle dohody zúčastněných důvěrné a žádné další podrobnosti nikdo ze zúčastněných nebude blíže komentovat,“ uvedly oba kluby v prohlášení na webových stránkách.