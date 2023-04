Chce tam být každý. A někdo na tom chce vydělat. Zlaté české ručičky znovu daly o sobě vědět. Jenže v tom negativním smyslu. V Pardubicích se chystá na neděli velká sláva. Po více než padesáti letech zavítá do města, k prvoligovému střetnutí český hegemon jménem pražská Sparta. Utkání je dopředu beznadějně vyprodáno. Zájem je dvojnásobný. Lidé se o lístky rvou… Pro podvodníky se tak objevila díra v trhu… A tak vyslali do oběhu falešné vstupenky.

Utkání se Slavií přineslo obrovský zájem pardubických fanoušků. Tam však bylo vše se vstupenkami v pořádku. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Ten, kdo nakoupil lupeny oficiální cestou v předprodeji a nyní je nabízí na internetu a přes sociální sítě se nebojí cenu nastřelit. Není to úplně etické, je to byznys a hlavně není to trestné. Co však je trestné, když se někdo rozhodne obstarat falešné vstupenky a ty pak nabízí. Kapacita CFIG Areny činí 4600 míst. Do budoucna se má rozšířit, aby se na podobné šlágry dostalo na více fotbalových nadšenců. S nadsázkou řečeno, vychytralý jedinec či parta se pokouší o její umělé navýšení. To, co stavbařům trvá měsíce, on(a) zvládnou za několik hodin.

„Klub FK Pardubice upozorňuje, že zaregistroval pokusy některých osob nabízet k prodeji falešné vstupenky na nedělní utkání proti Spartě. Vyhněte se podobným neoficiálním transakcím, za které klub ani oficiální prodejce vstupenek nenesou odpovědnost,“ varuje tiskový mluvčí Radek Klier.

V oběhu se objevily falešné vstupenky.Zdroj: FK Pardubice

V případě, že nabádání klubu bude ignorováno, může se stát, že přijdete na své perně vybojované místo a na sedačce už bude uveleben nikdo jiný. A chcete se pak s někým přetahovat. Stejně nakonec budete vykázáni vy, protože se prokáže falzifikát… Není lepší nekazit si večer Velikonoční neděle a podívat se na fotbal v televizi.