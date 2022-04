„Trochu zvláštní to samozřejmě je, už jsme to viděli u Bohemky, kde hrají Pardubice. My máme výhodu, že na Boleslav tolik fanoušků nechodí, takže by to mohlo být v hledišti vyrovnané,“ říká hradecký stoper Jan Král. On sám v Mladé Boleslavi vyrostl, takže se tam cítí jako doma a rozhodně to pro něj bude speciální zápas.