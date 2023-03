Fakta – branky: 34. Novotný – 60. a 81. Chramosta, 65. Šulc, 85. Polidar. Rozhodčí: Zelinka – Kotalík, Dohnálek. ŽK: Ryneš, Leibl (oba Hradec). ČK: 54. Bajza, 90+8. Leibl (oba Hradec). Diváci: 676. Poločas: 1:0. FC Hradec Králové: Bajza – Ja. Klíma, Kodeš, Leibl – Gabriel, J. Kučera, Pudhorocký (59. Reichl), Novotný (71. Trusa) – Smrž, Ryneš – F. Kubala (82. Ma. Koubek). Trenér: Miroslav Koubek. FK Jablonec: Hanuš – Martinec, Král, D. Souček – Šulc, Považanec, Hübschman, Polidar (90+5. Štěpánek) – Patrák (60. Jovovič) – Chramosta (87. Ikaunieks), Sejk (90+5. Surzyn). Trenér: Horejš.

Lepší vstup do zápasu měl Jablonec, v 5. minutě se ve stoprocentní šanci objevil Sejk, Bajzu sice poslal na druhou stranu, hradecký gólman však zasáhl skvěle nohou. Následovala nepříliš pohledná část zápasu, kterou až ve 28. minutě ukončila parádní akce Votroků. Pudhorocký na vlastní polovině obehrál dva soupeře, na levé straně našel Ryneše, který míč potáhl a přesným pasem do vápna vybídl Kubalu. Ten ve skluzu mířil pouze do břevna.

GRATULUJEME: Nejen krajská fotbalová osobnost František Školout slaví „75“

Gólu se tak Východočeši dočkali ve 34. minutě. Martinec odehrál míč pouze na hlavu Ryneše, který ho vrátil na nohu Novotného, jenž výstavní bombou z voleje otevřel skóre zápasu – 1:0. Hradecký záložník zaznamenal svou premiérovou branku v nejvyšší české soutěži! Jablonec mohl odpovědět vzápětí, ale Patrákův solidní pokus zpoza vápna vyrazil Bajza.

Po změně stran se v Lokotrans aréně začaly dít věci. V 51. minutě fauloval ve vápně Novotný pronikajícího Šulce a rozhodčí Zelinka nařídil pokutový kop. K němu se postavil Sejk, ale nechal pouze vyniknout Bajzu, který předvedl parádní zákrok. Jenže o minutu později hradecký gólman nešťastně vyběhl, před vápnem fauloval Považance a viděl červenou kartu. Do domácí branky šel Reichl a Jablonec měl před sebou dlouhou přesilovku. Zužitkovat se mu ji povedlo už v 60. minutě. Ke standardní situaci se postavil Chramosta a ranou pod břevno nedal střídajícímu Reichlovi šanci – 1:1.

Po dalších pěti minutách hosté už vedli. Sejka sice ještě vychytal Reichl, ale balon se odrazil k dobíhajícímu Šulcovi – 1:2. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka mohli srovnat i v deseti. V 67. minutě se do vápna protlačil Kubala, jenž zkusil tvrdou střelu pod břevno, ale Hanuš si s ní poradil. Hradec tak musel otevřít hru, což byla voda na mlýn pro Severočechy, kteří těžili z rychlých protiútoků. Sám na branku se deset minut před koncem hnal Jovovič, na Reichla sice nevyzrál, ale mrzet ho to nemuselo, protože o chvilku později přidal pojistku přesnou střelou k tyči Chramosta – 1:3. V 85. minutě po dalším brejku zvýšil Polidar – 1:4.

V osmé nastavené minutě ještě fauloval ve vápně Leibl a podruhé žluté kartě viděl i on červenou kartu. K pokutovému kopu se postavil Hübschman, jenž se mohl stát nejstarším střelcem ligy, ale tentokrát se zaskvěl Reichl.