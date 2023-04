Boleslavské prokletí zlomeno! Hradec po šesti domácích prohrách porazil Dynamo

Co si předsevzali, to splnili. A do puntíku. Hradečtí fotbalisté si po výhře v Brně připsali další důležitý skalp. V mladoboleslavském azylu porazili 2:1 České Budějovice. Po nepříliš povedeném období se Votroci vrátili na vítěznou vlnu v pravý čas, v tabulce si upevnili sedmé místo a do východočeského derby, které se hraje příští víkend v Pardubicích, mohou jít s čistou hlavou. Doma navíc bodovali poprvé od 15. října!

Úspěšný návrat. Po karetním trestu se do hradecké sestavy vrátil záložník Jakub Kučera (v bílém). | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz