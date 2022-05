Branky: 67. a 88. Almási, 24. Takács – 7. Vlkanova. Rozhodčí: Křepský – Arnošt, Bureš. ŽK: Jaroň, Takács – Jakub Klíma. Diváci: 4253. Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Takács, Lischka (46. Chlumecký), Fleišman – Kaloč (46. Budínský), Pokorný – Jaroň (69. Kuzmanovič), Smékal (46. D. Buchta), Jiří Klíma (77. Falta) – Almási. Trenér: Galásek. Hradec Králové: Vízek – Jakub Klíma, Král, Čech – Kodeš – Mejdr, Doležal (75. Rada), Vlkanova, Novotný (62. Harazim) – Kubala (75. Dvořák), Prekop (69. Kučera). Trenér: Koubek.

Votroci měli v utkání více ze hry. Po sedmi minutách je navíc dostal do vedení kapitán Vlkanova, jenže svěřenci trenéra Galáska dokázali do poločasu vyrovnat a po změně stran úřadoval domácí kanonýr Almási, který dvěma góly rozhodl o výhře Baníku.

Hradec tak nedokázal přidat jubilejní desátý ligový zápas v řadě bez prohry a už se stoprocentní jistotou skončí v letošní sezoně FORTUNA:LIGY na konečném šestém místě.

Baník začal duel aktivně, nicméně v 7. minutě přišla studená sprcha. Za pomoci Takácsovy teče se prosadil po rychlém přechodu do útoku hradecký Vlkanova. Obránce slezského celku si ale spravil chuť v polovině první půle, kdy si naskočil na Klímův centr a důraznou hlavičkou srovnal skóre.

Hosté byli i po změně stran aktivní, ale na Laštůvku už si nepřišli. Naopak na druhé straně udeřil v 67. minutě poprvé Almási, jenž využil nešťastného centru Harazíma před vlastní branku. Tři minuty před koncem se slovenský útočník prosadil znovu, když upravil na konečných 3:1 pro domácí fotbalisty. Šlo o jeho šestnáctou branku v letošní sezoně.

Bohužel mě nic netrefilo, mrzelo Vízka

V šesti předchozích zápasech vychytal stále se zlepšující hradecký gólman Patrik Vízek (na snímku) svému týmu minimálně bod. Po sedmé to již Patrik VízekZdroj: www.fchk.cz nevyšlo. Votroci ve skupině o titul poprvé narazili, když prohráli v Ostravě 1:3. „Bohužel jsme se vrátili bez bodu. Myslím, že je to pro nás krutá porážka, protože jsme v zápase nebyli horším týmem,“ mrzelo hradeckého gólmana. Hradec přitom ve Vítkovicích začal skvěle. „Dali jsme rychlý gól, byli jsme na koni. Škoda, že se nám nepodařilo využít brejky, které jsme tam měli. V tom bych viděl největší problém, protože se nám soupeři nepodařilo odskočit,“ hledal příčiny prohry Vízek. Ten poprvé inkasoval ve 24. minutě, když ho překonal Takács. O konečném výsledku rozhodl dvěma góly po změně stran Almási. „Důraz na malém vápně je jejich největší síla. Nahoře mají vysoké důrazné útočníky a chodí tam do toho na krev. Všechny góly byly z předbrankového prostoru a mě bohužel tentokrát nic netrefilo, takže z toho byly tři góly v naší síti,“ uzavřel Patrik Vízek.