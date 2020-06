Chodovský a sokolovský odchovanec hrál osm roků v Sasku a Bavorsku, ale poté, co se přestěhoval do středočeské Nelahozevsi a našel práci v Praze, musel se poohlédnout po něčem novém. Neznámém. Proto využil inzerát a kluby se ozývaly. V přípravě naskočil nejprve za SK Kladno (divize), poté za třetiligový Sokol Hostouň. Tam by rád zůstal.

Německo jste vzdal jen kvůli koronaviru?

To ne. Našel jsem práci v Praze a s přítelkyní jsme se přestěhovali do Nelahozevsi. Jezdit odsud do Německa na tréninky či zápasy bylo až zabíjející.

Z Nelahozevsi byste to měl ale nejblíž do Velvar, ne? Ty na inzerát neodpověděly?

Plánoval jsem něco v okolí a je pravda, že Velvary jsou pár kilometrů, v tomhle by byly nejvýhodnější. Ale do kontaktu jsem šel s Kladnem a pak s trenérem Hostouně panem Čurdou. Kladno mi pomohlo, abych se po osmi letech v Německu tak nějak vpravil zpátky do českého fotbalu. Nicméně v Hostouni se mi to líbilo od začátku trochu víc, lépe mě to oslovilo. Je to i o motivaci hrát vyšší soutěž.

Co přesně vám v Kladně nesedělo?

Hlavně mi neseděly časy tréninků kvůli zaměstnání.

A jste s Hostouní definitivně dohodnutý?

To ještě ne.

A pokud to nevyjde, co dál?

Tak daleko nekoukám, ale do Kladna už bych se nevracel, časy tréninků mi skutečně nevyhovují. Začínají tam na mě moc brzy.

V Sokolově, odkud pocházíte, se hrál donedávna výborný druholigový fotbal, zahrál jste si tam za A tým?

Jako osmnáctiletý jsem měl jít s dalšími kluky do přípravy áčka, jenže pak jsem se přihlásil na školu v Německu. A také uspěl na testech v juniorce Chemnitzu, který hraje třetí nejvyšší německou soutěž. Tam jsem se uchytil na dva roky, jenže mě zastavil utržený meniskus. Musel jsem se vrátit do Čech, kde jsem se tři čtvrtě roku dával do kupy. Pak jsem zase začal hrát v Německu, už v nižších soutěžích.

Jak porovnáte kvalitu šesté německé ligy a třetí české, byť jste zatím vyzkoušel jen přípravné zápasy?

Je to těžké. V Čechách je to víc na sílu, hodně o běhání, naopak fotbalové je to víc v Německu, kde si víc přihrávají hráči do nohy. Jednoznačně největší rozdíl je ovšem ve hřištích. Zatímco v Čechách je už dneska prakticky všude krásné hřiště, v Německu je to katastrofa – v Sasku i Bavorsku. V mém posledním zápase před koronavirem jsme dokonce hráli přípravu na škváře! To bylo poprvé v mojí kariéře. V tomhle ohledu si návrat do Česka užívám.

A proč jste si vybral jako Západočech za místo bydlení klidnou Nelahozeves?

Kvůli práci, kterou jsem našel už před pěti roky v Praze. Hledali jsme pak něco v dojezdové vzdálenosti a v Nelahozevsi se naskytla koupě domu.

Pocházíte však ze západočeského Černého mlýna. To je docela strašidelný název, nebál jste se tam jako dítě?

Ne ne, nestraší tam. (smích) A kostelník tam také nechodí.

Robert Radler

Narozen: 22. července 1994

Sport: Fotbal

Kluby: Chodov, Slavia Praha, Sokolov, německé kluby (Chemnitz)

Fotbalové začátky: V šesti letech ho na fotbal přivedli babička s dědou a po domluvě s rodiči začal hrát.

Vzor: Arjen Robben