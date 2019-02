Fotbalová přestávka ve FORTUNA:LIZE je letos o něco kratší než obvykle a hráči mají tudíž i kratší dovolenou. Jak ji stráví útočník MFK Karviné Tomáš Wágner?

Tomáš Wágner je u fanoušků Karviné populární. | Foto: Milan Haluška

Stihne si vůbec užít nějakou dovolenou, když většina prvoligových týmů bude hned po Novém roce zahajovat přípravu? „To je pravda, my konkrétně 3. ledna. Ale dovolená se stihne, byť nebude tak dlouhá. Já jedu ještě s dalšíma klukama do Udine za Tondou Barákem, kde se koukneme před silvestrem na fotbal. Zůstaneme tam pár dní,“ přibližuje Wágner.



V sobotu 29. prosince hraje Udine s Cagliari, Wágner si tak jako divák užije proslulou Serii A. Přes Vánoce bude ovšem doma. Tak to mám rád, jsem rodinný typ a nedovedu si představit, že bych svátky trávil jinde,“ přiznává oblíbenec karvinských fanoušků.

Jak se vlastně dívá na – ve srovnání s předchozími sezonami – kratší zimní pauzu? „Já jsem byl třeba pro změnu hracího systému, takže jsem i respektoval to, že podzimní část bude delší. Jen mě trochu zaráží, proč se nehrálo ani jednu středu a museli jsme to táhnout do 17. prosince,“ podivuje se asi nejen on.



„Beru, že některé kluby reprezentovaly v evropských pohárech, ale i tak - v Anglii se taky neptají a jedou systém středa – neděle. A to tam mají víc mančaftů a tři domácí soutěže,“ porovnává.



Když se to vezme z opačné strany, pro hráče bude možná jednodušší naskočit do přípravy kvůli kratší dovolené bez problémů. Nestihnout nijak drasticky „vypadnout z rytmu“. „Ano, z tohoto pohledu je kratší přestávka výhodnější, byť podle mého mínění se člověk stihne fyzicky připravit na fotbalový půlrok i během čtyř týdnů. U mě je to ale specifické, protože jsem byl po zranění a dostal jsem individuální plán, takže se v kondici udržuji vlastně pořád,“ přiblížil Tomáš Wágner.