Vzpomínky na Okresní přebor

Podobně jako Ivan Trojan, i Pechlát v seriálu jen "hostoval". Objevil se v jediné epizodě, a proto u natáčení byl jen krátkou dobu.

Přesto jej nadchla pohodová atmosféra. "Dodneška na to rád vzpomínám. Koho by napadlo, že se z toho stane takový fenomén… Pak to i v té moji filmografii pěkně vyniká," usmál se sympatický blonďák, jenž naposledy exceloval v roli utrápeného táty v komedii Prvok, Šampón, Tečka a Karel.

Vzpomínka na díl Derby

Dittrich byl sudí, který dbá na detaily. V seriálu se mu nelíbila křivá lajna, předčasný návrat na hřiště… "Ale víte co, nezávidím opravdovým rozhodčím. Na pralesní ligy to chce odvahu, možná leckdy i sebezapření," podotkl Pechlát.

Svůj výkon mockrát neviděl. "Asi jen jednou. Nemám potřebu na sebe koukat," dodal s tím, že ostatní díly zná mnohem lépe. Viděl je častěji. "Doma byl Okresní přebor velký hit."

Vztah k fotbalu

Pechlát kdysi prozradil, že fandí Spartě. "To sparťanské srdce máme v rodině po několik generací. Ale na stadion už nechodím. Nevidím radost, nelíbí se mi atmosféra na Letné. Asi nejsem ten, kdo by to měl komentovat, ale podle mě je tam zakopán pes v lidech, kteří mají hlavní slovo," zmínil herec.

Na závěr přiznání: když sám kope do balonu, moc velký úspěch to nemá. "Dřív to bylo lepší. Hrál jsem od žáčků. Teď už je to o tom, kam doběhnu," usmál se.

