Na problém upozornilo video, které brzy uniklo na internet a začalo kolovat po sociální síti Facebook. „Rozhodčí dnešního zápasu Krnov – Břidličná. Je zarážející, že už i hráčům Krnova je smutno a stydno, proto pustili video ven z útrob úplatkářské bašty Krnova,“ okomentoval záznam například jeden ze sdílejících Michal Minich.

A co na dvacetivteřinovém videu, které můžete shlédnout níže, vlastně je? Domácí fotbalisté vyhráli 1:0 a s osmnácti body se na svého soupeře v tabulce páté nejvyšší soutěže dotáhli. Slavit zisk tří bodů ale s nimi kromě diváků či klubových funkcionářů šli i ti, od kterých se to neočekává – rozhodčí. Konkrétně asistenti Jiří Picmaus a David Lalík. Hlavní sudí Peter Vrťo a delegát Jiří Malinovský přítomni údajně nebyli.

Dvojice sudích do rytmu bubnu celkem třikrát zaskandovala „Krnov“. „Všichni sdílejme, když to necháme jen tak, nikdy se nic nezmění,“ reaguje třeba Rudolf Bochňák.

Svaz začal jednat

Video se brzy dostalo také k činovníkům Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS), kteří začali jednat. „Komise rozhodčích se v úterý sešla a pozastavila všem třem sudím (včetně hlavního Vrťa) delegaci a předvolala si je na příští jednání, aby vše vysvětlili. Poté dojde k vynesení verdiktu,“ prozradil Deníku sekretář MSFKS Vladimír Janoško.

Proč bude v jednání celá trojice a nikoli jen zmíněné duo Picmaus-Lalík, které je na videu zachyceno?

„Vysvětlení je jednoduché. Komise rozhodčích k tomu přistoupila tak, že k utkání jeli z Ostravy všichni tři najednou jedním autem, a stejným způsobem měli také hřiště v Krnově opustit. Takto jsou školeni a je jim to doporučováno. Nicméně zde to sudí nedodrželi a hlavní odjel bez asistentů. Proto má rozhodčí Vrťo také pozastavenu činnost, aby vše komisi zdůvodnil. Zatím to totiž nevíme,“ objasnil Janoško s tím, že o následujícím víkendu si tato trojice nezapíská ani nezamává žádný zápas.

„Pokud jde o sudí Picmause a Lalíka, tak jsou předvoláni navíc proto, aby vysvětlili, obsah zveřejněného videa. Někdo vám velmi jednoduše může tvrdit, že je to z nějaké soukromé oslavy. Jde o to, že nevíme, odkud ten záznam je,“ pokračoval Janoško. „Každopádně do vyřešení případu mají pozastavenou delegaci,“ zopakoval.

Nepohlídali si ani střídání

Bizarní byl také závěr samotného duelu, v němž sudí ani domácí klub si nepohlídali počet střídání Krnova. Ten vyměnil hráče na ploše celkem šestkrát, přitom soutěžní řád povoluje jen pět. Tím se bude zabývat ve středu Sportovně technická komise (STK).

„Zde je možné udělit finanční pokutu, nebo i kontumační výsledek, protože šestý hráč zde nastoupil neoprávněně. STK dá návrh pro Disciplinární komisi na výši trestu. Verdikt však těžko předpovídat, protože každý případ je jiný,“ uvedl Vladimír Janoško.

„Abych uvedl příklad. Kdyby byl stav 5:0, lze si představit, že STK konstatuje, že šlo o neoprávněný start, ale nenavrhne na kontumaci, protože lze těžko předpokládat, že střídání třicet vteřin před koncem by konečný výsledek nějak ovlivnilo. A řešilo by se to pouze finanční pokutou. Jiné je to však v tomto případě, kde to bylo jen 1:0. Lze totiž argumentovat, že mohlo dojít ke srovnání či otočení skóre,“ přiznal Janoško s tím, že jde primárně o chybu vedoucího mužstva.

„Pokud jde o samotné rozhodčí, kteří v tomto případě rovněž pochybili, a připustili šesté střídání, tak STK předá tyto rozhodčí odborným komisím (rozhodčích a disciplinární) k dalšímu projednání a vynesení trestu,“ uzavřel Vladimír Janoško.