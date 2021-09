Fotbal byl vůbec prvním sportem, ve kterém se objevil rozhodčí. Od té doby je muž (nebo i žena) s píšťalkou neodmyslitelnou součástí tradiční zábavy s kulatým nesmyslem. Rozhodčí, nebo chcete-li sudí či arbitr, zastává ve fotbale velice důležitou roli – posuzuje především přestupky a góly, ale všeobecně dbá na dodržování pravidel. Dobrý rozhodčí by měl mít přirozenou autoritu, ale zároveň by ve hře neměl být moc vidět. Ať si to rozdají především ti na hřišti…

Okresní fotbal - archivní snímek ze zápasu Malého Boru.Zdroj: archiv Deníku

Avšak funkce arbitra je svým způsobem také tuze nevděčnou rolí a v jistých případech i patřičně rizikovým povoláním. Nejen, že rozhodčí musí znát pravidla fotbalu s přesností profesora anatomie s několikaletou praxí, ale musí disponovat potřebnou dávkou empatie, výbornou fyzickou kondicí, ale i nepropustným pláštěm psychické odolnosti.

Nadávky z řad obecenstva (velmi často posilněného alkoholem), ale bohužel i hráčů na jeho osobu, jsou totiž na denním pořádku. Někdy oprávněně, jindy ne. Ale pořád je to pouze fotbal a rozhodčí jen člověk. A chybovat je lidské. Zkrátka: jako chybují hráči, chybují i rozhodčí. Nežijeme v dokonalém světě.

Okresní fotbal - archivní snímek ze zápasu Železné Rudy.Zdroj: archiv Deníku

Jasně, sudí už nejspíš předem počítá, že se se svými verdikty nezavděčí všem, ale musí zkrátka najít středobod zájmu a vyvážit své počínání v roli hlavního posuzovatele. Ve prospěch fotbalu jako takového i skomírajícího fair-play. S trochou nadsázky by se dalo říct, že soudci s píšťalkou jsou jako ženy. S nimi to prostě nejde, ale bez nich už vůbec ne. Alespoň takhle to platí ve fotbale.

V „pralesních“ soutěžích, kde fotbal bývá často jedinou společenskou událostí víkendu a fotbalisté hrají především proto (samozřejmě kromě toho, že je to baví), aby si na chvíli pročistili bolavou hlavu od naštvané manželky sveřepě lačnící po společném nakupování nebo sledování nekonečné venezuelské telenovely, se týmy s rozhodčími většinou přátelsky pozdraví, odbydou si 90 minut plnohodnotné zábavy, u toho se společně zasmějí a po zápase si třeba zajdou i na pár orosených kousků a lahodnou klobásu s pikantním křenem.

Okresní fotbal - archivní snímek ze zápasu Strážova.Zdroj: archiv Deníku

Čas od času se však v pomyslném souboji fotbalisté (případně týmy) vs. rozhodčí objeví zapeklité situace, které rozlítí samotné hráče, ale i desítky vykřikujících odborníků opřených o ikonické klandry. Rozhodčí je v danou chvíli nepřítelem číslo jedna. Problém je, že někdy nejen na chvíli, ale na delší dobu.

Proč ale o tom píšeme? Utkání 4. kola letošního ročníku III. třídy mezi Železnou Rudou a Hartmanicemi, které se odehrálo ve druhé polovině srpna, dostal na starost sudí Vladislav Stach. Hartmanice nakonec i díky penaltě a vlastnímu gólu pohraničního klubu zvítězily 2:1.

Jenže po zápase se více řešily jiné věci než fotbal. Dva hráči poraženého celku dostali dvě minuty před koncem utkání od devětatřicetiletého arbitra červenou kartu. Nikoliv za nějaký brutální faul připomínající pověstné „Costovy sáně“, ale za to, že si otevřeli pusu na špacír.

„Ty zmrde zas*anej. Počkej, po zápase ti jí natřu,“ měl se provinit železnorudský Petr Bechyně. „Ty ču*áku, ty jsi bu*erant,“ přidal se i kapitán mužstva David Greiner. Alespoň takhle to stojí v zápise, který vyplnil rozhodčí Stach. Když už nic jiného, na oba borce alespoň zbyl dostatek teplé vody.

Okresní fotbal - archivní snímek ze zápasu Bolešin.Zdroj: Sokol Hradešice

Jenže každá mince má dvě strany a po zveřejnění reportáže na stránkách Deníku o inkriminovaném kole (a zápase) třetí okresní třídy, se ozval samotný klub z města pod Belvederem a podal vlastní komentář této přestřelky.

„Dle mého názoru a bohužel i názoru spousty lidí, se tento zápas jednoduše řečeno nepovedl. A nejenom tím, že to bylo lokální derby. Bohužel vždy a za vše negativní, co se odehraje během utkání a po něm, je prezentováno jako chyba hráčů, potažmo oddílu. Já tento názor již delší dobu nesdílím, jen jsem pochopil, že žádné páky na změnu nejsou. Pár rozhodčích, které jsem měl tu čest poznat, mě v tomto názoru týden co týden utvrzují. Vůbec nechci všechny chlapce, pány, slečny a paní s píšťalkou házet do jednoho pytle, to by si ani nezasloužili. Opravdu jde pouze o pár jedinců,“ uvedl v otevřeném dopise kapitán SRK Železná Ruda David Greiner s tím, že kladných hrdinů, co se postaví mezi dvaadvacet fotbalistů prahnoucích po vítězství, by vydalo na celou stránku jen v rámci klatovského okresu.

„Otevřít stránky s rozpisem obsazení rozhodčích na mistrovská utkání je vždy velký adrenalin jako na horské dráze. Kdo dostane pana Stacha? Zase nám jede pískat sebestřední egoistický narcis. Děj se vůle boží. A co vím, takhle to má více oddílů v klatovském okrese,“ pokračuje Greiner ve svém povídání.

Okresní fotbal - archivní snímek ze zápasu Veřechova.Zdroj: Ladislav Adámek

„Přemýšlím, zda by nebylo na zvážení příslušných orgánů OFS povolit v regulích namísto jedenácti hráčů v základní sestavě pouze devět fotbalistů. Prostě si to rozdat v devíti na obou stranách,“ směřuje železnorudský kapitán ke konkrétní myšlence textu a záhy vysvětluje.

„Protože a opět pouze dle mého názoru, k tomu v osobě pana Stacha vše směřuje. Veškerá energie oddílů udržet fotbal na vesnicích přijde během 90 minut vniveč, i když ne vždy za to může hráč nebo oddíl.“

V Železné Rudě v žádném případě neobhajují vulgarismy vlastních hráčů, které do fotbalu nepatří, to vůbec ne. Jde jim o něco jiného. „Jeho (rozhodčího Stacha) nefér arogantní rozhodovaní donutí hráče k vulgaritám. Vím, že by hráči neměli nadávat a měli by se udržet, ale ono to někdy k němu jinak nejde,“ řekl za SRK Železná Ruda Jakub Lehečka, který ve svém životě také už něco odkopal.

Okresní fotbal - archivní snímek ze zápasu Měcholup.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Mimochodem: Vladislav Stach odpískal v letošní sezoně jako hlavní rozhodčí sedm zápasů dospělých soutěží na Klatovsku. A pouze v jednom utkání neudělil červenou kartu. Podle veřejně přístupných zápisů rozdal celkem 11 červených karet a 42 karet žlutých. Naposledy ve víkendovém utkání III. třídy mezi Kolincem a Žichovicemi vyloučil najednou tři hráče hostujícího celku – a to už v páté minutě zápasu.

Prohřešky trestanců jsou vesměs podobné – nechutné vulgarismy vůči rozhodčímu. Jenže, buď jsou na vesnicích opravdu tak nevychování a sprostí borci, kteří se jdou o víkendu vyřádit jako divá zvěř, nebo je zakopaný pes úplně někde jinde. Kde je pravda? Těžko říct. Nikomu nechceme stranit ani křivdit. Jak to skutečně je, ví nejlépe ti, kterých se to týká. Spory budou, ale nesmí se vyhrotit za hranici únosnosti.

Výstřižky z elektronických zápisů - důvody udělení červených karet. Pozor - obsahuje vulgarismy. Není vhodné pro děti a mladistvé.

Problémem je také fakt, že když se rozhodčímu zápas nepovede (neúmyslně), což se pochopitelně stát může (jsme jenom lidi), trest nepřijde. Důvod? Nedostatek soudců.

Okresní fotbal - archivní snímek ze zápasu Dešenic.Zdroj: archiv Deníku

„Rozhodčích v kraji i na okresech je stále nedostatek. My z vyšších soutěží vypomáháme na okrese kdykoliv to jen jde. Stává se, že na ty nejnižší soutěže občas prostě rozhodčí ani nepřijede,“ vysvětlil situaci sudí Martin Havránek.

„Tresty od delegátů rozhodčí dostávají. Příslušná komise rozhodčích pak přijme opatření. Dříve bylo zvykem, že rozhodčí, kterému se zápas nepovedl, pak několik týdnů za „trest“ chodil jen na mládež. Dnes však při nižších počtech arbitrů zůstane na zápase dospělých, ale třeba jako asistent,“ poznamenal.

Okresní fotbal - archivní snímek ze zápasu Nalžovských Hor.Zdroj: TJ Sušice fotbal

Závěrečné slovo autora

Fotbal není jen otázkou života a smrti, je mnohem důležitější. Něco na tomto tvrzení, které jsem ve svém životě slyšel již tolikrát, bude. Sám jsem ostatně dost dlouho hrál fotbal a často se tím řídil. Ale nesmíme zapomínat také na respekt, pokoru, slušné chování a fair-play. Ve fotbale nejde jen o góly, výhry nebo body. Ty jsou ve své podstatě až druhořadé. Obzvlášť na vesnické úrovni, kde se hraje zejména pro radost a žízeň…