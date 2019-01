Futsalové Dynamo České Budějovice zatím ve druhé lize válí. Hraje výborně. Tým se točí okolo zkušených hráčů.

Mezi nejzkušenější ze všech patří Petr Benát (38 let). Fotbalista, který má spoustu zkušeností, zažil v bohaté kariéře hodně. Na zeleném trávníku má za sebou ligové starty, pozvánku do reprezentace. Teď bojuje v černobílém dresu Dynama PCO ČB. Jihočeši po utkání s Ústím nad Labem (5:3) poděkovali bouřícím fanouškům a Petr Benát velice ochotně odpovídal na dotazy Deníku:



Děkovačka po zápase je pořádně dlouhá…



…to je příjemná věc. jsme rádi, že nás kluci povzbuzují.

Máte v nohou hodně fotbalových zápasů, v čem jsou si dvě hry, fotbal a futsal podobné?



Také ve futsalu je spousta herních situací, které se objevují i ve velkém fotbalovém zápase. Určitě je tam hodně podobných věcí. Je to na menším prostoru, je to rychlejší, rychleji střídáme.

Střídání je rychlejší, to vám vyhovuje?



Je pravidelnější, takže za dvě nebo tři minuty se vydáte, oddechnete a hned zase běžíte zpátky. Na velkém hřišti si můžete chvíli oddechnout, tady to má všechno rychlejší spád.

Na první pohled z tribuny se zdá, že máte mezi sebou dobrou partu. Je to tak?



Všichni se známe už několik let. I dobrá parta byla důvodem, proč jsme to takto dali dohromady.

Proto jste se do soutěž přihlásili?



Rozumíme si i mimo hřiště, proto jsme do toho také šli. Zatím nám to klape.

V zápase s Ústím nad Labem se prakticky hrálo o čelo tabulky. Dokážete potrápit i nejlepší české týmy?



Těžko říct. Ústí tady u nás prokázalo, že patří mezi špičku druhé ligy. Tento futsal byl oproti minulým zápasům trošku taktičtější.

Je pravda, že se dlouho čekalo, až se roztrhne pytel s brankami. Proč?



Moc šancí nebylo, spíš až ke konci zápasu. To už hrálo Ústí power play. Spíš to opravdu byl takový taktický futsal, který se podle mě blížil extralize.

V utkání byli po celou dobu slyšet fanoušci. Kulisa vašich zápasů je opravdu mimořádná. Co tomu říkáte?



To je perfektní. Diváci přišli hned na náš první zápas. Já tenhle fanklub dobře znám, komunikoval jsem s ním.

Jako hráč Dynama?



Ano. Ještě jako fotbalista Dynama, oni sami mi po prvním utkání napsali, že to bylo parádní. To už hned plánovali, že dorazí na další zápas, my jsme samozřejmě jenom rádi. Těší nás to.

Atmosféra je lepší než na mnohých fotbalových ligových stadionech…



…no právě. A někteří kluci od nás to nikdy nezažili.

Jaké jsou výkonnostní ambice týmu PCO Dynamo ČB?



Radim Pouzar nám vytýká, že jako jediný nemá ligové starty, takže chceme postoupit do futsalové první ligy. To ale hodně předbíhám. Minimálně ta atmosféra, kterou naši fanoušci vytvářejí, by si to zasloužila. Užíváme si to.

Jaký je tedy váš konkrétní výkonnostní cíl?



Tak musím říci, že jsme futsalovou druhou ligu přihlásili, protože tento sport hrajeme s radostí. Byli jsme a stále jsme dobrá parta.

S jakými ambicemi jste tedy do druhé ligy vstupovali?



Sami jsme moc nevěděli, co od ní máme očekávat. Podívejte třeba na Ústí. To až do pátého kola bodovalo naplno, u nás prohrálo.

Vy už ale na kontě ztráty máte. Porážku a remízu.



To je pravda, ale i v těch zápasech, co jsme prohráli, si troufnu říct, že jsme byli lepším týmem.

Myslíte herně?



Právě. Hodně držíme balon, ale zatím ještě máme problém s proměňováním šancí. To až zlepšíme, tak bodů bude v tabulce ještě víc.

A ten konkrétní cíl?



Chceme skončit do třetího místa. Ale uvidíme, teď je to vážně předčasné. My si tyto zápasy prostě užíváme. Jsme rádi spolu, jsme kamarádi, to je ze všeho nejdůležitější.

Je pár minut po vítězném zápase. Fanoušci jdou domů, kam vyrážíte vy? Do vířivky? Na regeneraci? Nebo s nimi jdete na pivo?



Jako hráč Dynama bych odpověděl, že spěcháme do regenerace, že všichni teď jdeme do vířivky…

A jdete?



Jdeme na večeři. Samozřejmě, že všechno proběhne ve vší počestnosti. Zítra zase všichni vyrážíme do práce.

Žádné pivo? Žádný důkladný pozápasový rozbor se vážně konat nebude?



Tak to zase ne. Nějaké pivo si určitě dáme. I to k tomu patří. Ale nepřeháníme to.