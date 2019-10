Nasedli do aut a zatímco soupeř zapíjel žal, natáhli přes slatinský rybník provaz, na který dresy rozvěsili! Vzápětí o tom soupeře informovali, aby nedošel k újmě.

Slatinští ale měli smíšené pocity i proto, že během utkání jejich dva hráči ve spolupráci s kapitánem domácích podali první pomoc olovnickému fotbalistovi, jemuž zapadl jazyk. Nakonec to ale vzali sportovně.

„Zapomnětlivostí jsme si o to řekli a soupeř toho vtipně využil. My jim to však při nejbližší příležitosti vrátíme,“ slíbil hrající sekretář SK Slatina Radek Schönfelder.