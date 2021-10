Nshan Avetisjan pochází z rodiny, která vede společnost Marlenka. Ale taky má rád fotbal, který hraje pro radost na amatérské úrovn. Avetisjan nyní nastupuje za vratimovský B tým, předtím ale hrával za Staré Město. A právě tyto dva týmy se proti sobě o víkendu postavily v I. A třídě Moravskoslezského kraje. Domácí Vratimov vyhrál 4:1, výsledek šel ale tentokrát stranou.

Na trenérské lavičce Starého Města stojí Jan Žižka a Jakub Hottek, kteří ještě před touto sezonou vedli třetiligový Frýdek-Místek, respektive poté Vratimov. Hottek však nyní plní funkci hrajícího asistenta a na vratimovskou půdu dorazil pořádně nahecovaný.

“Má skoro čtyřicet let a měl by být nejmoudřejší. Místo toho to ale zbytečně hecoval a dopadlo to tak, jak to dopadlo,” řekl nám z nemocnice vážně zraněný Avetisjan, který po střetu s hostujícím gólmanem Uhrem utrpěl těžkou zlomeninu kotníku. Deník má snímky k dispozici, rozhodl se je ale nezveřejňovat.

Po střetu Avetisjana s Uherem musela na hřiště sanitka, která zraněného hráče odvezla rovnou do nemocnice. Rozhodčí pak nastavil dlouhých 35 minut.

Jak k celému incidentu ale došlo? “Chtěl jsem vystřelit, jako první jsem trefil míč, ale brankář šel nohou napřed a zlomil mi kotník. Ještě čekám na záznam, ale tak jsem to viděl já. Byl jsem v šoku, kost mi trčela ven, visela mi noha, byla to hrozná bolest,” uvedl Avetisjan.

Nshan Avetisjan má přitom se svými bývalými spoluhráči ze Starého Města skvělé vztahy. “Ale jsou tam i nějací noví hráči, které já neznám. Jedním z nich je právě i brankář Uher. Podle mě se nechali vyhecovat Hottkem a pak to tak dopadlo,” řekl Avetisjan.

Zraněný fotbalista se nad chováním hrajícího asistenta opravdu podivoval. “Od začátku měl samé blbé poznámky, udeřil mě loktem. O poločase jsem se ho ptal, proč mi podává ruku a pak mě schválně trefí. Ale dál jsem se s ním nechtěl bavit. Nebylo to žádné derby, ale bylo to zbytečně vyhrocené. Chtěl jsem si to užít, ale dopadlo to hrozně,” dodal.

Jestli se brankář Uher Avetisjanovi omluvil, to si hráč nepamatuje. Ví ale, že se okolo něj sešlo několik bývalých spoluhráčů ze Starého Města. “Hodně líto to bylo panu Žižkovi. Volal mi i Hottek, že se mi omlouvá. Ale proč se omlouvá, když nic nezavinil?” ptá se sám sebe zraněný fotbalista.

Avetisjan má za sebou jednu dlouhou operaci, za pár dnů ho čeká další a pak možná ještě jedna. Má rozdrcenou holenní kost a kotník. Než se postaví na nohy, tak to může trvat osm měsíců a sám neví, jestli si ještě někdy zahraje fotbal. “Fotbal dělám pro zábavu, toto byla úplná blbost. Když to doktoři viděli, tak říkali, ať to dám k soudu. Já nechci nikoho osočovat, ještě si počkám na záznam, ale toto jsem si nemohl udělat sám. Uvažuji o tom,” uzavřel zklamaný Avetisjan.

K celému incidentu se vyjádřilo také vedení vratimovského klubu, které po zápase podalo protest. “Hlavní rozhodčí za zákrok udělil jen žlutou kartu a odpískal pokutový kop. Za mě to ale byla jasná červená,” uvedl sportovní ředitel Vratimova Daniel Černaj a pokračoval: “Jde o princip. Nic přece není důležitější, než zdraví člověka. Takový zákrok musí být potrestán a člověk musí dostat trest.”

Černaj se vyjádřil také na adresu Jakuba Hottka, se kterým ještě nedávno spolupracoval v jednom klubu. “Nikdo nechápal, proč to tak vyhecoval. Už ve třicáté minutě měli hosté červenou kartu a toto byl vrchol všeho. Naopak chci poděkovat kapitánovi hostů Smilowskému, který byl Nshanovi celou dobu velkou oporou,” uvedl.