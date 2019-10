Sedmým kolem pokračovala fotbalová Tip liga čtenářů Deníku.

Pro sedmé balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Husova 48, Jičín) Patrik Matouš (JC0053). Ten měl nejlepší tipy a nejpřesnější Supertrefu. Ti, kteří sedmé kolo nestihli, nemusejí zoufat. Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže a stále máte šanci i na hlavní výhru. To proto, že body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes papírový originální kupon.

Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do webových stránek www.denik.cz/tipliga.

Výsledky 7. kola

1. Dobruška – Jičín 2 (1:2)

2. Chlumec B – Hořice 0 (1:1)

3. Třebechovice – Sobotka 0 (0:0)

4. Lázně Bělohrad – Nepolisy 0 (3:3)

5. Bílá Třemešná – Jičín B 1 (4:0)

6. Žacléř – Kopidlno 1 (3:1)

7. Staré Buky – Nová Paka 2 (0:6)

8. Dvůr Králové B – Miletín 2 (1:3)

9. Železnice – Vrchlabí B 0 (3:3)

10. Milíčeves – Lužany 0 (2:2)

Supertrefa: 39 branek

Pořadí po 7. kole

JEDNOTLIVCI:

Fortuna liga (1. – 3. místo)

JC0042 Josef Vydra, Hořice 1 71

JC0044 Aneta Vydrová, Hořice -2 68

JC0005 Dominik Palm, Hořice 4 68

Fortuna národní liga (4. – 10. místo)

JC0056 Veronika Čapková, Nová Ves 1 67

JC0003 Marta Novotná, Hořice 1 65

JC0043 Hana Vydrová, Hořice 1 62

JC0028 Tomáš Houška, Jičín -2 62

JC0006 Vladimír Blíma, Hořice 1 59

JC0001 Patrik Palm, Hořice 1 59

JC0040 Milan Šimek, Soběraz -2 59

ČFL (11. – 20. místo)

JC0009 Stanislav Fejfar, Bartoušov 7 58

JC0058 Kateřina Styblíková, Slatiny 4 58

JC0025 Dušan Koros, Jičín -2 56

JC0034 František Polák, Jičín -2 56

JC0035 Dagmar Poláková, Jičín -2 56

JC0052 Květoslav Košťák, Veliš 4 55

JC0031 Jaromír Dvořák, Jičín -2 55

JC0032 Štěpán Dvořák, Jičín -2 55

JC0004 Pavel Fikar, Tereziny Dary -2 55

JC0030 Vladislav Nováček, Jičín -2 55

Divize (21. – 40. místo)

JC0002 Jindřich Novotný, Hořice 1 53

JC0015 Ludmila Bittnerová, Jičín -2 53

JC0013 Jiřina Černá, Jičín -2 53

JC0010 Martin Dejl, Louny -2 53

JC0023 Miloslav Dejl, Liberec -2 53

JC0016 Alois Dejl, Jičín -2 53

JC0012 Lucie Dejlová, Louny -2 53

JC0011 Lenka Dejlová, Louny -2 53

JC0018 Iveta Dejlová, Jičín -2 53

JC0017 Helena Dejlová, Jičín -2 53

JC0024 Martina Dejlová, Louny -2 53

JC0022 Kateřina Halčáková, Jičín -2 53

JC0036 Michal Matura, Semily -2 53

JC0007 Jiří Roza, Hořice -2 53

JC0020 Stanislav Sýkora, Roveň -2 53

JC0019 Zdeněk Sýkora, Roveň -2 53

JC0014 Radka Sýkorová, Roveň -2 53

JC0021 Zdenka Sýkorová, Roveň -2 53

JC0046 Bohumír Wagenknecht, Vidochov -2 53

JC0057 Jaromír Styblík, Slatiny 1 52

Krajský přebor (41. – 51. místo)

JC0038 Miloš Jón, Chomutice 2 51

JC0026 Simona Houšková, Jičín 1 50

JC0027 Stanislav Kozák, Železnice -2 50

JC0061 Petr Štrait, Butoves -2 50

JC0063 Lukáš Drašar, Nová Ves n. P. -5 48

JC0008 Dana Rozová, Hořice -2 47

JC0054 Zdeněk Matouš, Jičín 7 46

JC0029 Miroslav Kracík, Jičín 1 46

JC0050 Jaroslav Hanuš st., Hradec Králové -2 46

JC0064 Pavlína Drašarová, Nová Ves n. P. 1 45

JC0033 Aleš Fejfar, Bartoušov -4 45

I. A třída (52. – 61. místo)

JC0045 Miloslava Wagenknechtová, Vidochov -5 44

JC0053 Patrik Matouš, Jičín 7 43

JC0062 Zdenka Styblíková, Slatiny 2 43

JC0060 Tomáš Houška ml., Jičín -2 40

JC0055 Romana Matoušová, Jičín 1 37

JC0049 Jaroslav Hanuš, Hradec Králové 4 31

JC0047 Václav Kameník, Jičín 4 26

JC0039 Josef Kotnik, Cyhjice 1 26

JC0059 Jiří Vitík, Jičín -7 24

JC0051 Olda Čapek, Jičín -5 23

I. B třída (62. – 66. místo)

JC0041 Jaromír Jelínek, Jičín -4 19

JC0066 B. Šimon, Jičín 1 18

JC0067 Sváťa Kyzivát, Veliš 1 15

JC0065 Josef Mládek, Jičín -2 14

JC0068 Monika Vlková, Jičín 0 12

Okresní přebor (67. – 70. místo)

JC0037 Jan Bil, Stará Paka 0 8

JC0048 Vojtěch Kazda, Vrchovina 0 4

JC0069 Josef Syřiště, Kopidlno -2 3

JC0070 Jakub Růžička, Žeretice 1 1

DRUŽSTVA:

VYDROVI 0 201

NOPA Hořice 3 177

KEMPES TÝM 6 177

POMAPO -6 165

MY -6 165

Sokol Libuň -6 159

SK Jičín -6 159

Slovan Liberec -6 159

Sokol Dětenice -6 159

Slovan Louny -6 159

HAKLOVA -3 159

PAT MAT 18 144

LUKY TÝM -2 136

Bělohrad power 0 127