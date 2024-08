„Nejsem si jistý, zda po loňské gólové neúrodě vůbec máme kolonku „hattrick“ v sazebníku pokut, ale vzhledem k tomu, že to byl můj první v životě, budu to mít hodně drahé,“ směje se Sochor.

Nemyčeves přitom v minulé sezoně skončila na pomyslné bedně a i letos by měla patřit do horní poloviny tabulky. Stará Paka ale neměla v úvodním mistrovském zápase žádné slitování.

„Z mého pohledu dobrý vstup do sezony, tři body z venkovního utkání vždy potěší a doufám, že tak budeme pokračovat i v nadcházejících utkáních. Soupeře jsme většinu zápasu přehrávali, vypracovali jsme si spoustu gólových šancí. Jediné co mě mrzelo, že jsem soupeři nabídl po své individuální chybě první gól a ještě k tomu do šatny. Naštěstí jsem se v druhém poločase vykoupil,“ zhodnotil zápas jeho hrdina.

close info Zdroj: z klubu zoom_in TJ Sokol Stará Paka.

Ten tak na startu sezony předčil tradiční kanonýry, jakými jsou Dan Wojcik a Marek Luňák. „Myslím si, že jsem v utkání byl ve správný čas na správném místě. Jsem zvyklý z pozice krajního záložníka šance spíše připravovat, nyní jsem si to vyzkoušel i z druhé strany a jsem rád, že úspěšně. A jestli budu šlapat na paty tradičním kanonýrům? Bylo by to hezké, ale ze srdce si přeju, aby mě oba zmínění v tabulce střelců co nejdříve přeskočili a ukázali soupeřům, že to v sobě stále mají,“ doufá Sochor.

Na jeho brankách měli velký podíl spoluhráči. „První gól mi krásně naservíroval před branku zprava po zemi Marek Luňák a já dával takřka do prázdné branky, druhý byl podobný, akorát přihrávajícím byl Viktor Vavrinec a tentokrát jsem absolvoval souboj s obráncem, takže jsem měl i trochu štěstí. A třetí branku mi připravil náš nový brankář Marek Horák svým dlouhým odkopem od branky. Míč, i za pomocí mokrého terénu, přeskočil obranu domácích a já běžel sám na brankáře a netradičně pravou nohou jsem zakončil loudavou střelou k zadní tyči,“ popsal gólové okamžiky zápasu Sochor.

Sokol do nového ročníku vstoupil suverénně. Ještě před výhrou v Nemyčevsi vyřadil v poháru po výsledku 6:0 Libuň. „Po loňské nepodařené sezoně byly názory různé, každopádně cílem je vyhrát soutěž a nejlépe i pohár,“ přibližuje Sochor ambice.

Po sestupu je jedno jisté, už nedojde na tradiční derby mezi Starou a Novou Pakou, které bylo vždy ozdobou nejnižší krajské soutěže. „Řekl bych, že mezi kluby je zdravá rivalita. Hráči se mezi sebou vesměs znají, část si prošla v minulosti oběma kluby, pokud to los umožňuje tak se navzájem navštěvujeme na domácích zápasech. Na derby jsme se vždy velmi těšili, přišlo spoustu diváků, akorát výsledkově se nám moc nedařilo,“ přemítá jednatřicetiletý záložník.

Rozdíly mezi krajskou a okresní soutěží jsou poměrně velké. „První utkání nám ukázalo, že tempo hry je trochu pomalejší, máme více času na kombinaci, můžeme hrát trochu víc v klidu. Uvidíme, s čím přijdou další soupeři, dobře chápeme, že máme pomyslný terč na zádech.“

Pro Sochora však fotbal není jediným koníčkem. V Nové Pace hraje pro změnu stolní tenis, a to velmi dobře. „Hraji za béčko krajský přebor 2. Minulá sezona nedopadla podle představ, ale letos bychom chtěli postoupit do KP 1. Jinak mám doma pár medailí z okresních bodovacích turnajů a v sezoně 2014/2015, kdy jsme postupovali, jsem vyhrál žebříček úspěšnosti okresního přeboru,“ vyjmenovává své úspěchy.

A jak se dají oba sporty skloubit? „Celkem v pohodě, protože stolní tenis se hraje hlavně v zimě. Ale přiznám, že pár zápasů jsem přesto každoročně nucen vynechat, jelikož má u mě pinec vyšší prioritu,“ přiznává Sochor.

A ani to není vše! „Jsem tak trochu blázen do míčových sportů, takže ještě reprezentuji Novou Paku v basketbalu, kde stihnu za sezonu bohužel jen polovinu utkání a přes léto hraji neregistrovanou soutěž v tenise, také v Nové Pace. Občas bych se potřeboval rozpůlit, abych všechno stíhal, tak jak bych sám chtěl,“ uzavírá s úsměvem na rtech Sochor, jenž pracuje pro Správu Železnic jako výpravčí.