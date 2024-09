„Soupeř po třetí brance rezignoval a po zbytek utkání se jevil odevzdaně, čemuž odpovídá konečný výsledek.“

S jeho slovy se dá rozhodně souhlasit. Začátek zápasu patřil jedinému hráči. Útočník Matěj Sláma nasázel během dvaceti minut hattrick.

„Prostě zabiják. Adept na koncového hráče A-týmu. Ukázalo se, že se umí postavit, kam je potřeba a když dostane dobrou nahrávku, nezaváhá. Kéž by to bylo častěji,“ směje se na adresu spoluhráče Rathovský.

Z utkání Hořice B (černobílé dresy) vs. Libuň. | Video: Deník/Vladimír Machek

Hattrick by mohl něco přinést i do hořické pokladny. „Kolik? Toť otázka na pokladníka, ale něco by mohl hodit do placu,“ vybízí Rathovský.

Béčko Jiskry vévodí nejnižší soutěži. Loni skončilo druhé, letos by mělo jít po postupu. „Ambice jsou vždy nejvyšší, ale víme, jak to bylo v minulosti. Snad se to tentokrát podaří. Výsledky a předváděná hra tomu zatím nasvědčují,“ uzavírá osmnáctiletý fotbalista.

Hořice B – Libuň 7:0 (4:0).

Branky: Sláma 3, Rathovský, Černý, M. Michálek, Jung. Rozhodčí: Pikeš – Bango, Veselý. Hráno bez karet. Diváci: 70.

Další výsledky: Češov – Robousy B 0:5 (0:4), Chomutice B – Podhradí/Valdice 4:3 (1:1).