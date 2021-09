Okresní přebor: Tabulku zatím vede rezerva Lázní Bělohradu, která v šesti odehraných zápasech získala 15 bodů. O víkendu na domácím hřišti na Pecce hostí deváté Chomutice. A i další týmy mají o co hrát, navíc předpověď počasí je na víkend slibná, což by určitě mohlo pomoci návštěvnosti jednotlivých zápasů.

Rezerva Miletína by si ráda vyšlápla na lídra. O víkendu zavítá do Žlunic. | Foto: Iva Reichlová

