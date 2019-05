I o prvním květnovém víkendu se v okrese hrály nižší fotbalové soutěže.

Okresní přebor

Další tři body do tabulky si připsali fotbalisté rezervy Hořic, kteří vyhráli na hřišti Lužan zaslouženě 2:0. O své výhře rozhodli už do poločasu, když se nejprve trefil Matěj Sláma a gól do šatny přidal Jakub Kuneš. Domácí se na odpověď nezmohli a doma prohráli.

Lužany – Hořice B 0:2 (0:2). Branky: 34. Sláma Matěj, 43. Kuneš.

Lázně Bělohrad B – Dětenice 3:2 (0:0). Branky: 50. Truneček, 62. Loner, 67. Nezbeda – 85. a 88. Dolejš.

Jičín B/Valdice – Žlunice 6:0 (2:0). Branky: 14., 55., 62., 85. Kubíček, 23. Drbohlav, 87. Klaban.

Libáň – Milíčeves 1:0 (0:0). Branka: 61. Čáp.

Jičíněves – Stará Paka 2:6 (2:4). Branky: 22. Zedek, 33. Janeka – 2. a 77. Rolf, 24. a 28. Červenka, 35. a 79. Luňák.

Jasnou výhru 6:2 si připsali fotbalisté Staré Paky, kteří rozstříleli 6:2 Jičíněves. Po dvou brankách zaznamenali Rolf, Červenka a Luňák. Stará Paka je díky výhře na pěkném druhém místě.

Robousy – Železnice B 2:1 (0:0). Branky: 31. Karásek, 54. Wedlich – 56. Král.

Tabulka:

1. Jičín B 16 13 0 2 1 55:16 41

2. Stará Paka 16 10 1 1 4 42:21 33

3. L. Bělohrad B 16 9 1 1 6 41:29 30

4. Robousy 16 7 3 1 5 29:31 28

5. Hořice B 16 7 1 3 5 35:25 26

6. Milíčeves 16 4 6 1 5 19:22 25

7. Lužany 16 6 1 2 7 28:26 22

8. Jičíněves 16 5 2 1 8 23:37 20

9. Žlunice 16 5 1 2 8 30:38 19

10. Dětenice 16 5 1 1 9 32:45 18

11. Libáň 16 5 1 1 9 17:37 18

12. Železnice B 16 1 1 3 11 19:43 8

III. třída

Nová Paka B – Žeretice 8:1 (4:1). Branky: 1. Štefan, 23. a 31. Sklenář, 43. Kukučka, 58. Kříž, 77. a 87. Ulrich, 81. Nydrle – 40. Řeháček.

Rezerva Nové Paky si s chutí zastřílela proti posledním Žereticím. Po dvou gólech dali v utkání Sklenář a Ulrich. Nová Paka se posunula na šesté místo tabulky.

Chomutice – Libuň 1:0 (0:0). Branka: 58. Festa.

Češov – Kopidlno B 2:2 (1:1), pen. 4:5. Branky: 28. Skopár, 72. Ouhrabka – 36. Berounský, 57. Petr

Miletín B – Podhradí 4:1 (2:1). Branky: 23. a 45 Drahonínský, 63. Richter, 90. Hátle – 28. Lámr (vl.).

Tabulka:

1. Chomutice 12 8 1 0 3 33:18 26

2. Sobotka B 11 6 1 2 2 21:15 22

3. Miletín B 12 6 1 0 5 33:34 20

4. Češov 11 5 1 2 3 20:15 19

5. Kopidlno B 12 5 1 1 5 30:40 18

6. Nová Paka B 12 5 0 1 6 43:32 16

7. Libuň 11 4 1 0 6 23:27 14

8. Podhradí 12 3 1 0 8 17:28 11

9. Žeretice 11 3 0 1 7 23:34 10