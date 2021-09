Okresní fotbalové soutěže OFS Jičín pokračovaly o víkendu. Rezerva Lázní Bělohradu dokázala otočit nepříznivě vyvíjející se zápas na hřišti Milíčevse, kde díky dvěma gólům z druhé půle vyhrála 2:1 a vyhoupla se do čela okresního přeboru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.