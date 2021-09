EUROVIT Okresní přebor mužů – Poté, co fotbalisté Nemyčevsi před týdnem poprvé v sezoně ztratili dva body, čeká je volný los. Při lichém počtu účastníků si tak budou moci odpočinout a nabít baterky před pokračováním podzimní části. Jenže pozor. Na čele tabulky mají pouze jednobodový náskok na rezervu Lázní Bělohrad, a pokud ta zvládne sobotní bitvu na půdě Milíčevsi, půjde do čela. Přeskočit lídra může i tým Lužan, potřebuje k tomu tři body ze souboje s Robousy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.