ROZHODNUTÍ DO PŮLE

Jiskra o svém vítězství rozhodla už do poločasu, když během pětačtyřiceti minut nasázela sedm branek. A jaký gól z kopačky Rathovského byl nejhezčí? „Asi žádný. Já už ani nevím, kdy jsem dal takto jednoduché branky, rozhodně je nepovažuji za pohledné,“ přiznává.

Čtyři zásahy však neuniknou pozornosti ostatních členů kádru. „Pokladníka máme, takže nějakou kačku mě to stát bude,“ usmívá se. Hořice si vydařeným týdnem výrazně polepšily, přeskočily Libuň a téměř se dotáhly na Podhradí.

Spokojenost se vstupem do sezony ale není na místě. „Upřímně jsem čekal, že se budeme pohybovat výš. Na druhou stranu v rozpoložení v jakém se hořická kopaná momentálně nachází, se není čemu divit,“ myslí si Rathovský.

Střelečku, tak oslovovali Blažka po čtyřgólové parádě. Je to příjemné, říká

Přitom ambice mělo hořické béčko vysoké. „Před sezonou ty nejvyšší, ale bohužel opak je pravdou. Snad se to zlepší,“ přeje si hráč, jenž odmala obléká dres Jiskry. „V šesti letech mě k fotbalu přivedl táta, který mě až do mužů trénoval.“

A co cíle do dalších let? Láká ho nějaký jiný tým? „Žádné přehnané cíle nemám, fotbal mě baví a jsem spokojený. Možná někdy by mohlo přijít hořické áčko, ale to je na někom jiném,“ pokračuje Rathovský, mezi jehož další koníčky patří hudba a kamarádi.

Minulý týden byl kromě zápasů v nižších soutěžích hlavně ve znamení derby Slavie se Spartou, které skončilo 1:1. „Nefandím ani jednomu týmu a přiznám se, že jsem derby neviděl. V médiích se toho ale psalo spoustu, z čehož vyplývá, že to žádná nádhera nebyla. Co jsem četl, tak to vypadá, že se střetly dva týmy z pralesní ligy a ne dva nejúspěšnější v Česku,“ dodal Rathovský.