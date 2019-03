Pro první balení piva Gambrinus si může dojet do naší redakce (Husova 48, Jičín) Stanislav Fejfar (JC0018). Ten měl nejlepší tipy a nejpřesnější Supertrefu.

Ti, kteří první kolo nestihli, nemusejí zoufat. Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže a stále máte šanci i na hlavní výhru. To proto, že body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete hravě dohnat. TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry

se lze zapojit jen přes papírový originální kupon.

Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do webových stránek www.denik.cz/tipliga.

Výsledky 1. kola

1. Jičín – Sobotka 1 (6:0)

2. Hořice – Kostelec n. O. 2 (0:3)

3. Rychnov n. Kn. – Lázně Bělohrad 0 (1:0)

4. Dobruška – RMSK Cidlina 2 (0:7)

5. Třebeš – Vysoká n. L. 1 (3:0)

6. Nepolisy – Nemyčeves 1 (6:0)

7. Nová Paka – Kocbeře 1 (4:0)

8. Dvůr Králové B – Miletín nehráno

9. Vrchlabí B – Železnice 1 (1:0)

10. Kopidlno – Skřivany 1 (4:1)

Supertrefa: 36 branek

Pořadí - jednotlivci

FORTUNA:LIGA (1. – 2. místo)

JC0018 Stanislav Fejfar, Bartoušov 17 17 JC0016 Aleš Fejfar, Bartoušov 17 17

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (3. – 4. místo)

JC0012 Michal Matura, Semily 14 14

JC0009 Miluše Zhoufová, Konecchlumí 14 14

FORTUNA ČFL (5. – 17. místo)

JC0006 Vladimír Blíma, Hořice 11 11

JC0050 Pavel Fikar, Tereziny Dary 11 11

JC0042 Simona Houšková, Jičín 11 11

JC0053 Jaromír Jelínek, Jičín 11 11

JC0054 Miloš Jón, Chomutice 11 11

JC0048 Václav Kameník, Jičín 11 11

JC0043 Patrik Matouš, Jičín 11 11

JC0003 Marta Novotná, Hořice 11 11

JC0001 Patrik Palm, Hořice 11 11

JC0011 František Polák, Jičín 11 11

JC0010 Dagmar Poláková, Jičín 11 11

JC0014 Hana Vydrová, Hořice 11 11

JC0015 Aneta Vydrová, Hořice 11 11

VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR (18. – 39. místo)

JC0032 Ludmila Bittnerová, Jičín 8 8

JC0033 Jiřína Černá, Jičín 8 8

JC0036 Miloslav Dejl, Liberec 8 8

JC0030 Martin Dejl, Louny 8 8

JC0039 Alois Dejl, Jičín 8 8

JC0038 Helena Dejlová, Jičín 8 8

JC0037 Iveta Dejlová, Jičín 8 8

JC0034 Lucie Dejlová, Louny 8 8

JC0029 Lenka Dejlová, Louny 8 8

JC0035 Martina Dejlová, Louny 8 8

JC0028 Kateřina Halčáková, Louny 8 8

JC0041 Tomáš Houška, Jičín 8 8

JC0040 Tomáš Houška ml., Jičín 8 8

JC0049 Květoslav Košťák, Veliš 8 8

JC0055 Stanislav Kozák, Železnice 8 8

JC0002 Jindřich Novotný, Hořice 8 8

JC0027 Zdeňek Sýkora, Roveň 8 8

JC0025 Stanislav Sýkora, Roveň 8 8

JC0031 Radka Sýkorová, Roveň 8 8

JC0026 Zdeňka Sýkorová, Roveň 8 8

JC0052 Milan Šimek, Soběraz 8 8

JC0008 Robert Zhouf, Konecchlumí 8 8

AM GNOL I. A TŘÍDA (40. – 50. místo)

JC0022 Veronika Čapková, Nová Ves n. P. 5 5

JC0020 Jaromír Dvořák, Jičín 5 5

JC0021 Marie Dvořáková, Jičín 5 5

JC0051 Dušan Koros, Jičín 5 5

JC0045 Zdeňek Matouš, Jičín 5 5

JC0019 Vladislav Nováček, Jičín 5 5

JC0004 Dana Rozová, Hořice 5 5

JC0023 Kateřina Styblíková, Slatiny 5 5

JC0013 Josef Vydra, Hořice 5 5

JC0046 Bohumír Wagenknecht, Vidochov 5 5

JC0007 Václav Zhouf, Konecchlumí 5 5

JAKO I. B TŘÍDA (51. – 54. místo)

JC0017 Marek Fejfar, Bartoušov 2 2

JC0047 Miroslav Kracík, Jičín 2 2

JC0044 Romana Matoušová, Jičín 2 2

JC0024 Jaromír Styblík, Slatiny 2 2

OKRESNÍ PŘEBOR (55. místo)

JC0005 Jiří Roza, Hořice -1 -1

Pořadí - družstva

1. místo

FEJFÁRCI 36 36

POMAPO 36 36

3. místo

NOPA Hořice 30 30

4. místo

BUKOVÁCI 27 27

VYDROVI 27 27

Tom tým 27 27

7. místo

SK Jičín 24 24

Slovan Liberec 24 24

SK Sobotka 24 24

Slovan Louny 24 24

Sokol Libuň 24 24

12. místo

PAT-MAT 18 18

13. místo

MY 15 15

HAKLOVA 15 15

15. místo

KEMPES TÝM 12 12