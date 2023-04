Kanonády v podání Jiskry a Spartaku. Starý se trefil šestkrát, Řežábek čtyřikrát

Jelikož šestigólový Starý se Kanonýrem deníku stal již na podzim, tentokrát dostal přednost čtyřiatřicetiletý Jan Řežábek. A to i přesto, že ve své premiéře za nový tým vsítil o dvě branky méně.

Šikovného rychlíka znají fotbaloví příznivci především z divizního Dvora Králové nad Labem, kde „Juan“ odehrál deset sezon, během nichž nastřílel 32 branek. V roce 2017 se odstěhoval do Prahy a tam nastupoval postupně za celky Kunratic, Přední Kopaniny a naposledy Vestce.

V zimě jej však jako hvězdnou posilu představila TJ Jiskra Kocbeře a královédvorský štírek má klub především svými góly dovést k vítězství v soutěži a návratu do krajské soutěže I. B třídy.

Jan Řežábek v dresu Dvora Králové nad LabemZdroj: Jan BartošHonzo, prozraďte nejprve, jak se seběhl váš příchod do kádru po podzimu druhého celku tabulky okresního přeboru.

Můj příchod proběhl velice rychle. Jirka Štěpař s Romanem Albínem mě kontaktovali, jestli bych byl schopný jim pomoci s postupem do vyšší soutěže. Jelikož jsem už dlouho přemýšlel nad tím, že se vrátím co se fotbalu týče blíže ke Dvoru, nabídku jsem přijal. Jsem rád, že si zase po letech mohu zahrát s fotbalisty jako je třeba Kilo (Martin Kilevník – pozn. aut.).

Hned na úvod jarní části sezony jste potvrdil, že budete pro Jiskru velkou posilou. Jak jste si užil první zápas a představoval jste si jej nějak podobně?

Zápas jsem si samozřejmě užil, ačkoliv naše hra nebyla úplně optimální. Tak trochu jsem před utkáním věřil, že vyhrajeme bez nějakých větších problémů, že to ale bude tak vysokým náskokem, to mě ani nenapadlo.

Utkání s Podhůřím jste měli pevně v rukách. Vám se povedlo už v prvním poločase vstřelit hattrick během pouhých šesti minut. Zažil jste tohle někdy předtím?

Upřímně si vůbec nevybavuji, kdy se mi naposledy povedlo vstřelit tři góly za jediný zápas. A rozhodně jsem si jist, že takhle rychlý hattrick jsem za celou svou kariéru nedal.

Nakonec jste skóroval čtyřikrát. Která z branek se vám líbila nejvíc?

Nejpovedenější byla asi moje čtvrtá trefa. Po rohovém kopu se ke mně odrazil míč a já ho trefil přesně k tyči pravou nohou, kterou mám přitom jenom na opírání (smích).

Jan Řežábek v dresu Přední KopaninyZdroj: archiv DeníkuPodhůří patří do druhé poloviny tabulky, věříte přesto, že podobnými výsledky bude váš tým kosit i další protivníky?

Nemyslím si, že budeme vyhrávat podobně dvojcifernými výsledky pořád, rozhodně se ale budeme snažit střílet co nejvíc branek.

S jakými cíli jste do klubu přišel?

Jak už jsem říkal v první odpovědi, jednoznačným cílem mužstva byl před jarní částí sezony postup do kraje. Na tom se nic nemění.

Za Kocbeře hraje řada zkušených fotbalistů. Podobně na tom je Spartak Hajnice, aktuální lídr soutěže. Co říkáte na to, jací hráči se do okresního přeboru stahují?

Pro okresní přebor je určitě jen dobře, že takoví hráči do této soutěže přijdou a chtějí tu hrát. Přebor získává na kvalitě, hlavně se na ten fotbal dá určitě i lépe koukat. Nehledě na to, že by kvalita hry měla přilákat do hledišť více fotbalových fanoušků.

Máte za sebou více jak dvacet let odehraných v královédvorském dresu. Jak na ně vzpomínáte?

Na Dvůr Králové nad Labem vzpomínám samozřejmě v tom nejlepším. Odmala to byla moje fotbalová rodina a také proto jsem se chtěl vrátit. Jsem rád, že Kocbeře jsou jen za kopcem a s pár klukama ze Dvora si ještě zahraji.

V kocbeřském dresu se potkáváte s divizním spoluhráčem ze Dvora Martinem Kilevníkem. Oživil jste si hned v premiéře tehdejší spolupráci? V čem jste oba stále stejní, potažmo jiní?

Už v prvním přípravném zápase se hned ukázalo, že se pořád známe. Stačilo pár minut a už to mezi námi herně fungovalo. Snad nám to vydrží. Kilo moc dobře ví, co čekat ode mě, já zase vím, co na hřišti udělá on.

Jan Řežábek (vpravo) za dob dvorské spolupráce s Martinem Kilevníkem (číslo 7).Zdroj: Jan Bartoš