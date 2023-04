/FOTOGALERIE/ O prvním dubnovém víkendu se mělo podle plánu odehrát šest zápasů v okresním přeboru na Jičínsku. Tyto plány však zhatilo deštivé počasí, které dovolilo sehrát pouze tři duely. Dva z toho se navíc hrály na hřištích s umělým povrchem.

Okresní přebor, 14. kolo: Lužany - Žlunice 0:1 (0:0). | Foto: Roman Vlačiha

Okresní přebor – 14. kolo

Lužany – Žlunice 0:1 (0:0). Branka: 65. Pižl. Rozhodčí: Vích – Holec, Myška. ŽK: 2:1. Diváci: 101.

I přes těžký terén byl v Lužanech k vidění zajímavý fotbal. O konečném výsledku rozhodla jediná branka, kterou zaznamenal střídající Pižl a hosté si tak odvezli všechny body.

Okresní přebor, 14. kolo: Lužany - Žlunice 0:1 (0:0).Zdroj: Roman Vlačiha

Valdice – Robousy 4:5 (4:2). Branky: 21. a 45. Polishchak, 24. Bureš, 43. Pitthard - 5. a 90. T. Vích, 15. J. Hanuš, 52. J. Vích, 89. M. Mészáros. Rozhodčí: Styblík – Zelinger, Míšek. ŽK: 3:6. Diváci: 70.

Parádní přestřelkou skončilo utkání na umělé trávě v Lomnici nad Popelkou, kde Valdice hostily vedoucí Robousy. Skóre zápasu se přelévalo z jedné strany na druhou. Po 15. minutách vedli favorizovaní hosté 2:0. Domácím se však do poločasu podařilo čtyřmi góly výsledek duelu otočit a do druhé pětačtyřicetiminutovky vstupovali s dvoubrankovým náskokem. Ani to jim v konečném součtu na body nestačilo. Robousy snížily na 3:4 pár minutek po změně stran. Vyrovnat se jim povedlo zásluhou Matěje Mészárose v 89. minutě. Už v nastaveném čase mohly Valdice rozhodnout z nařízeného pokutového kopu, ten však skončil na břevnu a z následného protiútoku zařídil tři body pro lídra Tomáš Vích.

Miletín B – Dětenice 4:0 (2:0). Branky: 18. Hanzlík, 28. Lámr, 75. Richter, 85. Kolář. Rozhodčí: Novotný – Žďárský, Fof. ŽK: 2:0. Diváci: 40.

Premiéru za Miletín si v mistrovském zápase odbyl gólman Jaroslav Tomášek a v duelu, který se hrál na umělce v Nové Pace, neinkasoval. Domácí tým o vítězství nad Dětenicemi rozhodl v prvním poločase, kdy vstřelil dvě branky. Další dva kousky přidal v závěrečné čtvrthodince a cestu za záchranou soutěže začal důležitou výhrou.

Další zápasy byly odloženy: Nemyčeves - Libáň, Lázně Bělohrad B - Milíčeves, Železnice B - Chomutice.